Bundesregierung treibt Bundeswehr-Einsatz in Straße von Hormus voran - G7 begrüßen Iran-Deal

Die Bundesregierung arbeitet an einem Mandat für einen möglichen Bundeswehreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus. Das Kabinett könnte schon nächste Woche entscheiden. Auf dem G7-Gipfel wird das geplante US-Iran-Abkommen als historische Chance gerühmt. Zudem gibt es Sanktionen gegen eine UN-Expertin und Kritik Trumps an Israel.

Die Bundesregierung treibt eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an einer internationalen Mission zur Sicherung der strategisch wichtigen Straße von Hormus voran. Nach einem Bericht des "Spiegel" haben das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium bereits einen Entwurf für ein Bundestagsmandat erstellt.

Das Kabinett könnte diesen Text bereits in der kommenden Woche beschließen, vorausgesetzt, die Regierungsspitze trifft zuvor eine politische Grundsatzentscheidung. Die endgültige Zustimmung liegt beim Bundestag, der dem Einsatz mit einfacher Mehrheit zustimmen müsste. Die Bundesregierung hatte ihre Bereitschaft erklärt, sich etwa an einer Minenräumung im Seeweg zu beteiligen, diese Beteiligung aber unter anderem von einem Mandat des Parlaments abhängig gemacht. Das amphibische Minenjagdboot "Fulda" könnte laut dem Bericht in bis zu zehn Tagen das Einsatzgebiet erreichen.

Währenddessen betonen die G7-Staaten das historische Potenzial des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Bei ihrem Gipfel im französischen Évian erklärten die Staats- und Regierungschefs, das Abkommen, das am Freitag von beiden Seiten unterzeichnet werden soll, könne "Frieden und Sicherheit für alle in der Region" bringen. Die G7 bekräftigen ihre Unterstützung für die Umsetzung und sind bereit, dazu beizutragen.

In ihrer Erstellung unterstreichen sie zudem das Recht auf freie und gebührenfreie Durchfahrt durch die Straße von Hormus als Grundlage des internationalen Handels. Nun seien Verhandlungen für ein "umfassendes und weitreichendes" Folgeabkommen nötig, um den vom Iran ausgehenden Bedrohungen in der Region zu begegnen und sicherzustellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erlangt. US-Präsident Donald Trump nutzte den G7-Gipfel für ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon.

Er warnte davor, bei Einsätzen jedes Mal Wohnhäuser zu zerstören, da sich in diesen Gebäuden auch Zivilisten befänden, die nicht zur Hisbollah gehörten. In einem separatenFall hat ein US-Berufungsgericht vorerst Sanktionen gegen die UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, zugelassen. Die Sanktionen, die die Trump-Regierung im Juli 2025 verhängt hatte, sind während des laufenden Klageverfahrens, das Albaneses Familie angestrengt hat, vorläufig zulässig. Die USA werfen Albanese Voreingenommenheit und Antisemitismus vor, insbesondere wegen ihrer Kontakte zum Internationalen Strafgerichtshof.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das bevorstehende Rahmenabkommen mit den USA als diplomatischen Sieg für den Iran bezeichnet und dazu aufgerufen, diese Chance nicht zu verpassen. Solche Gelegenheiten seien begrenzt. Ein Medienbericht besagt zudem, dass das Abkommen dem Iran den sofortigen Verkauf von Öl und Kraftstoffen sowie die Aussetzung von Sanktionen in den Bereichen Banken, Transport und Versicherungen erlauben soll.

Gleichzeitig fordert Iran in einer Erklärung den israelischen Abzug aus den "besetzten Gebieten" im Libanon und betont, die Menschen im Südlibanon müssten in ihre Häuser zurückkehren. US-Präsident Trump hat außerdem bekundet, er sei bereit, das vereinbarte Rahmenabkommen mit dem Iran vom US-Kongress prüfen zu lassen, weil ihm die Idee gefalle, es dem Parlament vorzulegen





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