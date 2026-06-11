Friedrich Merz (CDU) und SPD-Chefin Bärbel Bas sprachen von einem 'großen Treffen' und einem 'langen Gespräch' mit 'ausgesprochen guter und sehr konstruktiver Atmosphäre'. Beide Parteien betonten, dass die nächsten Wochen entscheidend seien und dass es dringend etwas passieren müsse, um aus der wirtschaftlichen Stagnation zu kommen. Es herrschte Einigkeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, aber dann kam es zu Einhelligkeit, da DGB und Ver.di forderten Maßnahmen, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Arbeitgeber sahen ein Kostenproblem für die Unternehmen und forderten Entlastung bei Steuern und Sozialabgaben. Das längste Thema war der Arbeitsmarkt und das Arbeitszeitgesetz. Die Hoffnungsschimmer: Der BDI bot an, bereits nach dem Beschluss von Reformen mehr in Deutschland zu investieren. Die Regierung arbeitet in einem Parallelprozess an ihren Reformen, ganz unabhängig von der Kommission.

Friedrich Merz (70, CDU) sprach im Bundestag von einem 'großen Treffen' und einem 'langen Gespräch' mit 'ausgesprochen guter und sehr konstruktiver Atmosphäre'. Auch SPD-Chefin Bärbel Bas sagte, dass sie auf einem 'guten Weg' sei.

BILD berichtet, dass die Atmosphäre nicht angespannt war, aber konzentriert und konstruktiv. Das Menü aus der Kanzlerküche, bestehend aus Lachs mit Kartoffelpuffer, Backhähnchen und Grießflammeri, könnte möglicherweise dazu beigetragen haben. Merz soll scherzhaft um Entschuldigung gebeten haben, dass kein Bier und kein Wein serviert werden, da das Verbot während der Ampel-Zeit eingeführt wurde. Es wurde befürchtet, dass Yasmin Fahimi (58), DGB-Chefin, den Gipfel mit einer Reform-Totalverweigerung sprengen könnte, aber dies nicht der Fall war.

Beide Parteien betonten, dass die nächsten Wochen entscheidend seien und dass es dringend etwas passieren müsse, um aus der wirtschaftlichen Stagnation zu kommen. Es herrschte Einigkeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften.

Allerdings kam es dann in der Runde zu Einhelligkeit, da DGB und Ver.di forderten Maßnahmen, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Arbeitgeber sahen ein Kostenproblem für die Unternehmen und forderten Entlastung bei Steuern und Sozialabgaben. Das längste Thema war der Arbeitsmarkt und das Arbeitszeitgesetz. Die Gewerkschaftsbosse um Fahimi erklärten, warum ihnen der 8-Stunden-Tag so wichtig ist.

Die Spitzenvertreter der Wirtschaft betonten, dass Menschen mit Pflege- und Kinderverantwortung auf eine 'durchgreifende Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes' angewiesen seien. Das Thema Sozialsystem/Rente wurde ebenfalls intensiv debattiert. Es gab Einigkeit, Beschäftigte länger in Arbeit zu halten, aber nicht späteres Renteneintritt. Nach BILD-Informationen geht die Bundesregierung davon aus, dass die Rentenkommission (in der dritten Juni-Woche Ergebnisse vorlegt) genau das mehrheitlich empfehlen wird.

Ein möglicher Weg: Das Eintrittsalter wird angehoben, im Gegenzug müssen die Firmen Betriebsrenten einzuführen. Die Gewerkschaftsvertreter standen jedoch auf dem Standpunkt, man solle sich eher um die weitere Integration der 50- bis 65-Jährigen in den Arbeitsmarkt kümmern. Die Hoffnungsschimmer: Der BDI bot an, bereits nach dem Beschluss von Reformen mehr in Deutschland zu investieren.

Die Gewerkschaftsseite forderte erneut einen höheren Spitzensteuersatz, was jedoch mit dem BDI und dem Handwerksverband ZDH Zoff gab, da sie befürchten, dass auch Firmen betroffen sein könnten (sog. Personengesellschaften). Im Herbst soll es ein nächstes Treffen geben. Die Regierung arbeitet in einem Parallelprozess an ihren Reformen, ganz unabhängig von der Kommission.

Bisher plant Schwarz-Rot, bei einem Koalitionsausschuss am 1. Juli weitreichende Entscheidungen über die geplanten Arbeits-, Sozial- und Steuerreformen sowie den Haushalt zu treffen. Mit dem nach unten gekurbelten Erwartungsmanagement kann die Regierung am Ende 'nur überraschen' ..





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