Bundesregierung und Steuerzahler vor Rechnung von fast einer halben Milliarde Euro

Die Bundesregierung und der Steuerzahler drohen mit einer Rechnung von fast einer halben Milliarde Euro, weil ein Hersteller auf Absprachen aus dem März 2020 pocht. Die Firma klagt vor dem Landgericht Bonn und fordert 464 Millionen Euro. Das Ministerium wertet die Kommunikation nicht als Kaufvertrag.

Die Anschaffung von Corona-Schutzmasken holt die jetzige Bundesregierung und den Steuerzahler wieder ein! Nun droht eine Rechnung von fast einer halben Milliarde Euro, weil ein Hersteller auf Absprachen aus dem März 2020 pocht.

Die Firma klagt vor dem Landgericht Bonn. Vor Gericht wird jetzt geklärt: Sind die Mails zwischen Spahn und dem Chef der Hamburger Textilfirma Pure Fashion Agency eine verbindliche Bestellung? Die Firma fordert 287 Millionen Euro plus Zinsen, was sich inzwischen auf 464 Millionen Euro summiert. Das Ministerium wertet die Kommunikation hingegen nicht als Kaufvertrag.

Spahn, heute Chef der Unionsfraktion im Bundestag, bat den Textilhändler Matthias Timm am 8. März 2020 erst telefonisch um Hilfe, danach wurde das Geschäft in Mails vorangetrieben. Er wolle das





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