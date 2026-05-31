Bundesregierung verfehlt Ziele beim 500-Milliarden-Sondervermögen

Die Bundesregierung hat ihre eigenen Ziele beim 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität krachend verfehlt. Ein Monitoringbericht aus dem Finanzministerium zeigt, dass die geplanten Ausgaben für das vergangene Jahr von 37,2 Milliarden Euro auf nur 24 Milliarden Euro gesunken sind. Dies bedeutet eine Lücke von über 13 Milliarden Euro.

Die Bundesregierung hat ihre eigenen Ziele beim 500-Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität krachend verfehlt. Ein Monitoringbericht aus dem Finanzministerium zeigt, dass die geplanten Ausgaben für das vergangene Jahr von 37,2 Milliarden Euro auf nur 24 Milliarden Euro gesunken sind.

Dies bedeutet eine Lücke von über 13 Milliarden Euro. Darüber hinaus haben die Ministerien bis Ende Mai gerade mal 26 von 109 für das Jahr 2026 geplanten Meilensteinen erreicht. Das Finanzministerium führt Bilanz zum Sondervermögen und schätzt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der kurzen Frist um 0,5 Prozentpunkte höher liegt als ohne das Sondervermögen. Auch im kommenden Jahr würde das BIP ohne die Ausgaben aus dem Sondervermögen bestenfalls stagnieren





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