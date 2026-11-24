Der Beirat der Bundesnetzagentur hat vorgeschlagen, den Vertrag des Chefregulierers Klaus Müller bis 2032 zu verlängern. Die Bundesregierung stimmt der Nominierung zu, um Kontinuität bei der Energiewende und Digitalisierung zu gewährleisten. Branchenvertreter begrüßen die Entscheidung, fordern aber gleichzeitig schnellere Verfahrensprozesse.

Chefregulierer Klaus Müller steht eine zweite Amtszeit an der Spitze der Bundesnetzagentur bevor. Der mit Politikern besetzte Beirat der Regulierung sbehörde hat der Bundesregierung am Montag vorgeschlagen, den im Februar auslaufenden Vertrag des Behördenchefs bis 2032 zu verlängern.

Die Zustimmung der Bundesregierung gilt als sicher.. Die Behörde ist dem Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums zugeordnet, unterliegt in Teilen aber der Fachaufsicht der Ministerien für Verkehr sowie Digitales und Staatsmodernisierung .

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„Gerade für die Umsetzung langfristiger Aufgaben wie die Umsetzung der Energiewende und die Modernisierung unserer digitalen Netze ist neben einem langen Atem auch die Kontinuität und Fortführung begonnener Projekte wichtig“, erklärt der Beiratsvorsitzende Mark Helfrich die erneute Nominierung. Seit Müllers Amtseintritt hat sich der Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur mit ihren rund 3.300 Beschäftigten deutlich erweitert. Sie übernimmt inzwischen zahlreiche Aufgaben, die durch neue EU-Regeln in den Mitgliedsstaaten entstehen. In der Branche wird der Vorschlag grundsätzlich begrüßt.

Doch angesichts der zahlreichen Aufgaben wünschen sich die Unternehmen eine schnelle und handlungsfähige Regulierungsbehörde.

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„Die Bundesnetzagentur spielt eine Schlüsselrolle für die Zukunft des deutschen Telekommunikationsmarktes. Entscheidend ist, dass sie Impulse setzt und gestaltet, statt lediglich zu verwalten“, betont Sven Knapp vom Bundesverband Breitbandkommunikation .

„In dieser Phase ist Kontinuität an der Spitze der Behörde von großer Bedeutung“, sagt Valentina Daiber, Präsidentin des Verbands der Anbieter im Digital- und Telekommunikationsmarkt . „Nicht weniger wichtig ist es aber auch, die Bundesnetzagentur jetzt fit für die anstehenden Herausforderungen zu machen, Verkrustungen aufzubrechen sowie den Weg hin zu schlankeren und schnelleren Verfahrensprozessen zu beschreiten. “ Auch der Breko wünscht sich eine „moderne, handlungsstarke Bundesnetzagentur“. Sie müsse ihre Verfahren beschleunigen und Entscheidungen schneller treffen, meint Knapp.

„Wir erwarten von Klaus Müller, dass er die Modernisierung seiner Behörde entschlossen vorantreibt und im Bereich Telekommunikation die Stärkung von Wettbewerb und Investitionen in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. “Der VATM fordert, dass die Bundesnetzagentur auch für Telekommunikation eine übergeordnete Beschlusskammer einrichtet, die es für den Energiesektor bereits gibt. Sie könnte Regulierungsverfahren koordinieren, bündeln und beschleunigen.

„Wir brauchen eine Regulierung, die den Anforderungen eines dynamischen Infrastrukturmarktes gerecht wird. Dazu gehört, Grundsatzentscheidungen besser zu koordinieren, Verfahren als Ganzes zu betrachten und Prioritäten klar festzulegen. Eine Große Beschlusskammer Telekommunikation könnte hierfür ein entscheidender Baustein sein“, sagt VATM-Geschäftsführer Frederic Ufer. In der Branche wird unterdessen ein Szenario diskutiert, das noch weiter geht: Angesichts der Vielzahl der verschiedenen Aufgaben könnte die Behörde aufgespalten werden und so die Telekommunikation eine eigene Aufsicht bekommen.

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Auch wenn das selbst im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung auf offene Ohren stößt, dürfte es vorerst Zukunftsmusik bleiben. Hintergrund solcher Planspiele ist auch, dass in der Branche einige meinen, Müller interessiere sich mehr für Energiethemen als für alte Kupferdrähte. Mit einer Abspaltung der Telekommunikation bekäme diese dann die volle Aufmerksamkeit eines eigenen Chefregulierers. Doch wie es aussieht, bleibt es erst mal bei Müller.