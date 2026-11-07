Bundesregierung versteigert Geschenk-Kollektion: Schwarzenegger-Signatur und Trump-Weihnachtsbaum-Zier

Die Bundesregierung bietet über ihre Online-Plattform Geschenke aus diplomatischen Reisen zum Kauf an. Die Kollektion reicht von Arnold Schwarzenegger-Artikeln bis hin zu Schmuckstücken aus Russland. Mehr Details zur Auktion finden Sie hier.

Die Bundesregierung hat ihre öffentliche Versteigerungsplattform für die kommende Saison aktualisiert und bietet dort eine Vielzahl von Gegenständen zum Kauf an. Dieser Schritt findet sieben Wochen vor dem Beginn der Adventszeit statt, was die staatliche Initiative zu einem auffälligen öffentlichen Event macht. Im Fokus stehen dabei Artikel, die als Gastgeschenke bei diplomatischen Reisen der Regierungsmitglieder erworben wurden. Die Plattform listet aktuell drei Dutzend verschiedene Geschenkartikel auf, die die internationale Vernetzung der deutschen Politik widerspiegeln.

Diplomatische Reliquien und internationale Signaturen

Zu den auffälligsten Stücken der aktuellen Auktion gehört ein Schlüsselanhänger mit der eingravierten Unterschrift von Arnold Schwarzenegger. Der Schauspieler und damalige Gouverneur von Kalifornien (79) schenkte diesen Gegenstand während seiner Zeit als offizieller Vertreter der USA. Neben dem iconic Accessoire werden auch Boxhandschuhe vom TSV 1860 München angeboten, die als Symbol für die sportliche Diplomatie gelten. Diese Mischung aus populärkulturellen Items und sportlichen Erinnerungsstücken sorgt für ein breites Interesse an der staatlichen Versteigerung.

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Weitere internationale Highlights stammen aus verschiedenen Kontinenten und Kulturen. So sind Statuen und Skulpturen aus Indien, Kolumbien, Schweden und Afrika im Sortiment vertreten. Auch kulturelle Artefakte wie Stickereien aus der Türkei oder Montenegro sowie Bilder finden Käufer auf der Seite. Ein besonderes Stück ist ein hölzernes Zepter aus Kamerun, das den afrikanischen Zweig der diplomatischen Beziehungen betont. Diese Objekte verdeutlichen die globalen Verbindungen, die durch die Reiseaktivitäten der Bundesregierung entstehen.

Papst-Joseph-Ratzinger-Porträt und Luxus-Schmuck aus Russland

Unter den religiösen und kulturellen Objekten befindet sich ein Ölgemälde von Joseph Ratzinger (1927-2022), dem späteren Papst Benedikt XVI. (†95). Das Porträt ist ein wertvolles Zeugnis kirchlicher Diplomatie. Noch höher geschätzt wird jedoch ein Geschenk aus Russland: Eine Blumenskulptur in Form eines Erdbeerstrauchs des Luxus- und Kunstjuwelenherstellers Moiseikin aus Jekaterinburg. Obwohl die Skulptur nur etwa neun Zentimeter hoch ist, besteht sie aus Jade und Saphir und ist teilweise vergoldet.

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Neben dem russischen Schmuckstück sind auch historische Exponate aus den USA zu finden. Eine ganze Kollektion von Baumschmuck aus dem Weißen Haus wird verkauft. Diese Anhänger stammen aus den Jahren zwischen 2001 und 2018. Ein Metallanhänger mit dem Motiv des Weißen Hauses wurde 2018 gefertigt, also während der ersten Amtszeit von Donald Trump (80). Die Designs reichen von einem kleinen Jungen auf dem Schaukelpferd über ein Feuerwehrauto bis hin zu einer Kutsche, was den historischen Kontext der Geschenke unterstreicht.

Rechtslage der Geschenke und Finanzierungsmechanismus

Der Verkauf dieser Gegenstände ist gesetzlich genau geregelt und dient der Transparenz im Umgang mit öffentlichen Mitteln. Laut Ministergesetz dürfen Regierungsmitglieder Gastgeschenke nur dann privat behalten, wenn deren Wert 150 Euro nicht übersteigt. Überschreitet der Wert dieser Grenze, müssen die Gegenstände der Regierung gemeldet und abgegeben werden. Dies stellt sicher, dass hohe materielle Werte nicht als persönliche Bereicherung dienen.

Falls ein Minister ein teureres Geschenk behalten möchte, muss er den entsprechenden Gegenwert in den Bundeshaushalt einzahlen. Dieses Verfahren verhindert Konflikte und gewährleistet, dass die Regierung finanziell unschädlich bleibt. Das für die Versteigerung erzielte Geld fließt somit direkt in die öffentlichen Kassen. Die Plattform der Bundesregierung fungiert hier als transparenter Marktplatz, der diese rechtlichen Vorgaben umsetzt und die Öffentlichkeit an den Erlösen partizipieren lässt.

Weitere Unikate aus Natur und Geschichte

Neben den politischen und kulturellen Höhepunkten bietet die Auktion auch natürliche und handwerkliche Schätze. Zu den Angeboten gehören Weihnachtsengel, Nussknacker und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, die eine Verbindung zur deutschen Handwerkstradition herstellen. Zusätzlich wird ein zwischen zwölf und 20 Millionen Jahre alter Bergkristall aus der Schweiz versteigert, was den geologischen Aspekt der diplomatischen Geschenke erweitert.

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Weitere alltägliche, aber exklusive Artikel vervollständigen das Sortiment. So sind neun Stück Seife aus der Türkei und ein Füllfederhalter von Dupont verfügbar. Letzterer stammt vom G8-Gipfel in Frankreich im Jahr 2011. Diese Gegenstände zeigen, dass auch simple oder vergessene Erinnerungsstücke einen Sammlerwert haben können. Die Bandbreite der angebotenen Artikel reicht von historischen politischen Artefakten bis hin zu alltäglichen Luxusgütern, die einst Teil diplomatischer Zeremonien waren.