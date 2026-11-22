Die Bundesregierung plant eine Ausweitung der sachgrundlosen Befristung auf vier Jahre, um den Arbeitsmarkt zu beleben. Welche Folgen die Reform für junge Arbeitnehmer hat.

Die Bundesregierung beabsichtigt eine strukturelle Veränderung des deutschen Arbeitsmarkt es, um die aktuell angespannte Situation zu entkrampfen. Im Fokus der geplanten Maßnahmen steht die signifikante Ausweitung der sogenannten sachgrundlosen Befristung für neue Arbeitsverhältnisse. Arbeitgeber sollen in der Zukunft die Möglichkeit erhalten, Beschäftigte über einen längeren Zeitraum zu befristet einzustellen, ohne dafür einen konkreten sachlichen Grund in den Vertrag aufnehmen zu müssen.

Verlängerung der Frist auf vier Jahre

Bisher war die maximale Laufzeit einer sachgrundlosen Befristung auf zwei Jahre beschränkt, was als eine Art Sicherheitsnetz für beide Seiten galt. Die neue Gesetzesinitiative der Regierung sieht vor, diesen Zeitraum auf vier Jahre zu verdoppeln. Dies gibt Unternehmen mehr Flexibilität bei der Personalplanung und soll ihnen erlauben, Unsicherheiten besser abzufedern. Innerhalb dieser erweiterten Vierjahresfrist könnte ein Arbeitsvertrag künftig sechs Mal verlängert werden, während die aktuelle Regelung nur drei Verlängerungen innerhalb der zwei-jährigen Spanne erlaubt.

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Diese geplante Gesetzesänderung bedarf noch der Zustimmung durch den Bundestag, bevor sie in Kraft treten kann. Kritiker äußern Bedenken, dass diese Lockerung zu mehr Prekarität im Arbeitsleben führen könnte. Befürworter argumentieren jedoch, dass mehr Flexibilität die Einstiegschancen für Arbeitsuchende verbessert und Unternehmen ermutigt, auch in unsicheren Zeiten neue Stellen zu schaffen. Die genaue Ausgestaltung der Regelungen wird in den kommenden parlamentarischen Debatten weiter verhandelt.

Hohes Risiko für junge Kernerwerbstätige

Besonders die Altersgruppe der jungen Menschen könnte von diesen Änderungen betroffen sein, da sie statistisch gesehen am häufigsten mit befristeten Verträgen beschäftigt sind. Daten zeigen, dass im vergangenen Jahr 18,3 Prozent der sogenannten Kernerwerbstätigen zwischen 15 und 25 Jahren befristet angestellt waren. Als kernerwerbstätig gelten Personen, die sich nicht in einer Ausbildung, einem Studium oder einem Freiwilligendienst befinden. In der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen lag dieser Anteil bei 10,2 Prozent.

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Zum Vergleich: Betrachtet man alle Altersgruppen zusammen, lag die durchschnittliche Befristungsrate lediglich bei sechs Prozent. Dies verdeutlicht, dass junge Erwachsene ein deutlich höheres Risiko tragen, in unsichere Beschäftigungsverhältnisse zu gelangen. Die geplante Ausweitung der Fristen könnte diese Dynamik verstärken, da es für Arbeitgeber attraktiver wird, vermehrt auf kurzfristige Bindungen zu setzen. Sozialexperten warnen vor einer möglichen Verunsicherung in dieser besonders vulnerablen Phase des Berufslebens.

Forschungsergebnisse zu Branchen und Bildung

Johannes Giesecke, Professor für Empirische Sozialforschung an der Berliner Humboldt-Universität, betonte in Äußerungen gegenüber dem Tagesspiegel, dass Befristung insgesamt kein Massenphänomen darstellt. Allerdings gibt es spezifische Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit einer befristeten Anstellung deutlich erhöhen. Neben dem Lebensalter spielt die Branche eine zentrale Rolle. Im öffentlichen Dienst ist die Befristung weit verbreitet, insbesondere an Hochschulen, Universitätskliniken und bei der Bundeswehr.

Auch der Bildungsabschluss korreliert mit der Wahrscheinlichkeit einer Befristung. Giesecke beschreibt einen U-förmigen Effekt: Sowohl Niedrig- als auch Hochgebildete erhalten häufiger befristete Verträge als Arbeitnehmer mit mittlerer Bildung, die eine Berufsausbildung absolviert haben. Das Statistische Bundesamt identifiziert den Bildungssektor mit einer Rate von 11,2 Prozent und das Gastgewerbe mit 8,8 Prozent als Bereiche mit den höchsten Befristungszahlen. Bei Hochgebildeten bleibt die Befristung meist ein Übergangsphänomen, während es bei Niedriggebildeten zu einer Kette von Befristungen kommen kann.

Vertragslaufzeiten und Prognosen zur Entwicklung

Die Mehrheit der befristeten Verträge hat eine kurze Laufzeit. Im vergangenen Jahr schlossen gut 52 Prozent der befristet Beschäftigten Verträge mit einer Dauer von unter einem Jahr ab. Weitere 21 Prozent wurden für einen Zeitraum zwischen einem und unter zwei Jahren eingestellt. Gut 26 Prozent erhielten Verträge mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren, was bisher meist einen sachlichen Grund erforderte.

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Trotz der geplanten Lockerung hält es Johannes Giesecke für unwahrscheinlich, dass es zu einem starken Anstieg befristeter Arbeitsverhältnisse kommen wird. Historische Daten zeigen, dass der Befristungsanteil seit 2015 insgesamt um einen Prozentpunkt gesunken ist. Bei Neueinstellungen lag der Anteil zwischen 2004 und 2017 bei rund 40 bis 50 Prozent, sank in den vergangenen drei Jahren jedoch auf rund 25 Prozent. Die Tendenz ist also rückläufig, was Zweifel an der Notwendigkeit der Reform aufwirft.

Dennoch bleibt die psychologische Wirkung auf junge Arbeitnehmer relevant. Der Sozialwissenschaftler warnt davor, dass der Eindruck entstehen könnte, das eigene Leben werde noch weniger planbar. Dies sende ein negatives Signal an die Generation, die gerade erst ihre berufliche Laufbahn startet. Die Debatte um die Balance zwischen Flexibilität für Arbeitgeber und Sicherheit für Arbeitnehmer wird damit anhaltend kontrovers bleiben.