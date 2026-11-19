Drei Monate nach Beschluss: Keine konkreten Maßnahmen gegen Missbrauch. Jobcenter fordern bessere Daten, Union drängt auf sofortige Umsetzung zur Bekämpfung von Scheinbeschäftigung.

Die Bundesregierung steht seit Anfang Juli in der Kritik, weil die versprochene Umsetzung des Aktionsplans gegen Sozialleistungsmissbrauch ausbleibt. Obwohl das Kabinett Ende Juli einen Zehn-Punkte-Plan beschloss, um Schlupflöcher zu schließen und klare Kanten gegen Schrottimmobilien sowie Scheinbeschäftigung zu setzen, haben sich die konkreten Maßnahmen bis heute nicht materialisiert. Fast drei Monate sind vergangen, ohne dass greifbare Ergebnisse für die Bevölkerung sichtbar geworden wären, was zu Unmut in der politischen Landschaft geführt hat.

Implementierungsverzögerung und Zuständigkeiten

Auf Nachfrage bestätigte das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter der Leitung von Neu-Minister Alexander Schweitzer, dass sich derzeit nichts getan hat. Die geplanten Maßnahmen sollen in unterschiedlichen Gesetzesformen umgesetzt werden, was den Prozess verlangsamt. Nicht alle Vorhaben werden ausschließlich vom Bundessozialministerium auf den Weg gebracht, was für Verwirrung bezüglich der klaren Verantwortlichkeiten sorgt. Ein zentrales Vorhaben betrifft jedoch explizit die Sperre des Zugangs zu Grundsicherungsleistungen für Personen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt. Diese Regelung gehört ebenfalls in den Verantwortungsbereich des Ministeriums von Alexander Schweitzer.

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Datenmangel verhindert präzise Zahlen

Obwohl das Thema öffentlich stark diskutiert wird, lassen sich keine genauen Zahlen dazu liefern, wie viele Personen tatsächlich von solchen Regelungen betroffen wären. Auch die Berliner Jobcenter können keine präzisen Statistiken vorlegen, bestätigen jedoch, dass es in diesem Bereich weiterhin Regelungslücken gibt. David Wingert, der Geschäftsführer des Jobcenters Berlin Reinickendorf, erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass zwischen einem bloßen Haftbefehl und einer tatsächlichen Inhaftierung strikt unterschieden werden muss. Ein alleiniger Haftbefehl führe automatisch nicht zum Ausschluss von Leistungen. Bestehende automatische Datenabgleiche zur Überprüfung von Einkommen erfassen derzeit weder Haftbefehle noch Haftdaten, was einen systematischen Ansatzpunkt für Verbesserungen darstellt.

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Notwendigkeit rechtlicher Rahmenbedingungen

David Wingert betonte, dass die zentrale Herausforderung darin besteht, leistungsrelevante Informationen rechtzeitig und verlässlich an die zuständigen Jobcenter zu übertragen. Hierfür sei ein rechtlicher Rahmen notwendig, der die Datenübermittlung ermöglicht und ihre Grenzen festlegt. Auch bei bereits angetretenen Haftstrafen sei Verbesserungsbedarf vorhanden, da es bisher kein System gebe, das unabhängig von der Kooperation des Inhaftierten funktioniere. Zwar greife der Leistungsausschluss ab dem ersten Tag der Aufnahme in einer Justizvollzugsanstalt, doch müsse der Empfänger die Änderungen der Verhältnisse selbst melden. Das Bundesinnenministerium verfügt nur über Übersichtszahlen zu offenen Haftbefehlen, eine Verknüpfung mit den Daten der Grundsicherungsstellen ist nach geltendem Recht jedoch nicht zulässig, da die Auskunft für die Aufgabenerfüllung der Jobcenter nicht als erforderlich eingestuft wurde.

Politische Forderungen und Präzedenzfälle

Die Union dringt auf eine schnelle Umsetzung und eine zügige Wirkung der neuen Regelungen. Marc Biadacz, der arbeitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, forderte, dass niemand, der per Haftbefehl gesucht wird oder sich dem Rechtsstaat entzieht, gleichzeitig Leistungen des Sozialstaats beziehen dürfe. Biadacz verwies dabei explizit auf den Fall des CSD-Attentäters, der in seiner Zeit im Libanon Bürgergeld bezog, ohne dass die Jobcenter davon wussten. Sicherheitsbehörden und Botschaftsvertreter, die den Attentäter im Gefängnis besuchten, hätten die Jobcenter nicht informiert. Erst nach der Rückkehr von Abdul B. nach Deutschland und dessen Inhaftierung wurden die Zahlungen eingestellt. Biadacz sieht den entscheidenden Hebel in einem funktionierenden Datenaustausch zwischen Sicherheits-, Melde- und Sozialbehörden, um solche Lücken künftig zu schließen.