Bundesrichter lehnt Klage gegen Alaska-Senatswahl ab

Ein Bundesrichter in Alaska hat die Klage des Justizministeriums abgewiesen, das das Wahlergebnis bei einem Sieg der Demokraten blockieren wollte.

Ein Bundesrichter in Alaska hat am Sonntag eine hochkarätige Klage des US-Justizministeriums abgewiesen, die darauf abzielte, die Zertifizierung des Wahlausgangs der Senatswahl zu verhindern. Die Klage war eingereicht worden, um im Falle eines Siegs der demokratischen Kandidatin Mary Peltola eine Blockade des Ergebnisses zu erwirken. Bundesrichter in Sharon Gleason entschied, dass die Forderungen der Regierung rechtlich nicht haltbar seien und wies das Gesuch zurück. Damit ist der rechtliche Versuch von US-Präsident Donald Trump und seiner Administration gescheitert, den Ausgang dieser wichtigen Wahl im Bundesstaat Alaska im Fall einer republikanischen Niederlage zu manipulieren.

Rechtliche Ablehnung der Blockadeforderung

Im Mittelpunkt des Streits stand die Frage, ob das Wahlergebnis nicht zertifiziert werden dürfe, wenn die Opposition gewinnt. Das Justizministerium hatte vor zehn Tagen einen präventiven Antrag gestellt, der eine solche Sperrung vorsah. Hintergrund war die Befürchtung, dass die Verwirrung um zwei Kandidaten mit demselben Namen das Wahlergebnis verfälscht habe. Bundesrichterin Gleason erklärte deutlich, dass sich diese Forderung nicht umsetzen lasse. Sie argumentierte, dass ein solches Vorgehen die Wähler zusätzlich verwirren und dazu führen könnte, dass viele Wahlberechtigte der Urne fernbleiben. Diese negative Auswirkung auf die Wahlbeteiligung stand im Widerspruch zu den Zielen eines fairen demokratischen Prozesses.

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Doppelter Name sorgt für Verwirrung

Der Grund für die außerordentliche Rechtsstreitigkeit liegt in einer ungewöhnlichen Konstellation bei der Kongresswahl am vergangenen Dienstag. Auf dem Stimmzettel in Alaska standen zwei Kandidaten mit dem identischen Namen Sullivan. Der amtierende republikanische Senator Dan Sullivan trat gegen einen bis dahin unbekannten Namensvetter an. Die Republikaner und ihre Unterstützer, darunter Donald Trump, vertraten die Ansicht, diese Überlappung könnte Wähler verwirren. Die Sorge bestand darin, dass Abstimmende versehentlich den falschen Sullivan wählen könnten, anstatt den etablierten Senator zu bevorzugen. Eine solche Verwechslung könnte der demokratischen Kandidatin Mary Peltola einen unfairen Vorteil verschaffen.

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Vorwürfe des Wahlbetrugs und Gegenargumente

Die Spannungen zwischen den Lagern verschärften sich durch Medienberichte und politische Aussagen. Die New York Times hatte zuvor berichtet, die Demokraten hätten den zweiten Sullivan absichtlich rekrutiert, um dem amtierenden Senator zu schaden. Daraufhin sprach Donald Trump von einem offenen Wahlbetrug. Er forderte den Ausschluss sowohl der demokratischen Kandidatin Peltola als auch des zweiten Sullivan von der Wahl. Mary Peltola wies diese schwerwiegenden Vorwürfe entschieden zurück und bestritt jegliche absichtliche Täuschung der Wähler. Sie betonte, dass ihre Kampagne fair geführt wurde und keine unethischen Praktiken angewendet wurden.

Hohes politisches Gewicht der Wahl

Die Bedeutung dieser Wahl in Alaska geht weit über die lokalen Auswirkungen hinaus. Bei den Kongresswahlen am Dienstag hoffen die Demokraten landesweit, Donald Trumps Republikanern die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, dem Senat und dem Repräsentantenhaus, zu entreißen. Das Rennen um die Senatsmehrheit dürfte besonders eng werden, weshalb jede einzelne Stimme zählt. Die Wahl in Alaska hat daher eine herausragende Bedeutung für den Gesamtausgang der nationalen Wahlen. In dem riesigen Bundesstaat im Nordwesten der USA leben nur rund 740.000 Menschen. Diese geringe Einwohnerzahl macht das Ergebnis dieser einzelnen Wahl umso gewichtiger für die politische Landschaft der Vereinigten Staaten.