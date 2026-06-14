Bundesrichter ordnet Entfernung von Trumps Namen vom Kennedy Center an

Ein US-Bundesrichter hat verfügt, dass der Name von Präsident Donald Trump vom Kennedy Center in Washington entfernt werden muss, da nur der Kongress solche Änderungen vornehmen kann. Nach Trumps eigenmächtiger Übernahme und Umbenennung des Kulturzentrums kam es zu Massenkündigungen und einem Einbruch beim Ticketverkauf. Die Entfernung des Namens wurde als symbolische Rückgabe der Institution an das Volk gefeiert.

Ein Bundesrichter hat verfügt, dass der Name von US-Präsident Donald Trump vom John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington entfernt werden muss.

Die Anordnung folgte, weil nur der Kongress berechtigt ist, den Namen der Institution zu ändern. Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Trump das renommierte Kulturzentrum übernommen, seinen Namen hinzufügen lassen und zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, die als zu liberal eingestuft wurden. Dies führte zu einem dramatischen Einbruch beim Kartenverkauf und massiver Kritik. Am Wochenende entfernten Handwerker den Zusatz "Donald J. Trump and" von der Fassade.

Dies wurde von Besuchern und vielen Demokraten als symbolische Rückgabe des Centers an das amerikanische Volk gefeiert. Ursprünglich war das Kennedy Center 1964 zu Ehren des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy eröffnet worden. Trump hatte es im Dezember 2025 eigenmächtig umbenannt, nur zwei Wochen nach einer umstrittenen Veranstaltung mit Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Zudem plante Trump im Februar 2026 die zweijährige Schließung des Centers für Renovierungsarbeiten, was Befürchtungen schürte, die Einrichtung könnte dauerhaft geschwächt werden. Richter Christopher Cooper vom Bundesgericht in Washington stoppte diese Pläne und betonte, dass eine Änderung des Namens und der Betriebsform allein in der Kompetenz des Kongresses liege. Die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty sprach von einem Sieg der Rechtsstaatlichkeit und der Rückgabe des Centers an das Volk.

Vor Ort versammelten sich viele Schaulustige, darunter mit T-Shirts, die auf Trumps umstrittene Bezeichnung des Golfs von Mexiko und auf den entlassenen Talkmaster Stephen Colbert anspielten. Eine Besucherin erinnerte daran, dass es sich um eine nationale Gedenkstätte für John F. Kennedy handle





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