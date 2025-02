Bundestag: Abgeordnete nutzen Steuergeld für Parteiwerbung - und das könnte illegal sein

Neue Regeln zum Abgeordnetengesetz erlauben es Abgeordneten, mit Steuergeldern Parteiwerbung zu produzieren. Doch die Definition eines „besonderen parlamentarischen Anlasses“ ist umstritten. netzpolitik.org hat die Posts der Fraktionen auf fünf Plattformen analysiert und festgestellt, dass viele Posts gegen das Gesetz verstoßen könnten.

Bundestag spräsidentin Bärbel Bas hat die neue Regelung zum Abgeordnetengesetz in Kraft gesetzt. Laut dieser Regelung dürfen Abgeordnete nun mit Steuergeld ern Parteiwerbung produzieren und verbreiten, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. 140 Millionen Euro stehen den Fraktionen 2024 für ihre Arbeit zur Verfügung, eine Summe, die jedes Jahr zugenommen hat.

Die Abgeordneten dürfen die Steuergelder finanzierte Öffentlichkeitsarbeit nur für einen besonderen parlamentarischen Anlass verwenden, der klar benannt wird. Die Regelung soll verhindern, dass fraktionslose Abgeordnete und Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, im Wettstreit der Ideen völlig untergehen. Das soll den politischen Wettbewerb schützen.Julian Krüper, Professor für Öffentliches Recht, Verfassungstheorie und interdisziplinäre Rechtsforschung an der Ruhr-Universität Bochum, erklärt: „Die Regelung gibt es, damit staatliche Mittel nicht für Parteiwerbung genutzt werden können.“ Antje von Ungern-Sternberg, Professorin am Institut für Recht und Digitalisierung Trier, sieht eine Art Zurückhaltungsgebot, „Weil die Fraktionen Geld vom Staat bekommen, das nicht die Parteikassen im Wahlkampf ergänzen soll.“netzpolitik.org hat die Posts der Fraktionen und Gruppen im Bundestag auf fünf verschiedenen Plattformen (TikTok, Instagram, X (ehemals Twitter), YouTube und Facebook) von Beginn der Sperrfrist (12. Januar) bis zum 10. Februar analysiert. Die Durchsicht ergab, dass bei etwa 29 Prozent dieser Posts entweder kein aktueller parlamentarischer Anlass erkennbar war oder ein solcher nicht klar benannt wurde. 201 der Posts verstoßen nach unserer Einschätzung gegen das Abgeordnetengesetz. Einige dieser Posts haben wir zudem Expert:innen aus der Wissenschaft zur Bewertung vorgelegt. Die Fraktionen und Gruppen im Bundestag scheinen sich allerdings keiner Schuld bewusst. CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD halten alle Beiträge, die sie abgesetzt haben, für gesetzeskonform. SPD und BSW haben nicht auf die netzpolitik.org-Anfrage geantwortet. Die neue PR-Regel wurde von den Ex-Ampel-Partnern gemeinsam mit der Union eingeführt und gilt für alle Fraktionen sowie für die beiden Gruppen im Bundestag, die Linke und das BSW. Die Definition eines „besonderen parlamentarischen Anlasses“ wurde von der damaligen Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP festgelegt: „Politische Positionen dürften nur noch in Bezug auf einzelne, konkret benannte parlamentarische Vorgänge öffentlich verbreitet werden. Ein besonderer parlamentarischer Anlass kann ein Redebeitrag in einer Parlamentssitzung, die Ausübung des parlamentarischen Fragerechts oder die Teilnahme an einer Reise als Teil einer Delegation des Bundestages sein.“ Auch wenn ein AfD-Politiker Tino Chrupalla auf eigene Faust zu Trumps Amtseinführung in die USA reist und seine Fraktion, dann verstößt das ebenfalls gegen das Gesetz. Julian Krüper sagt: „Das ist kein besonderer parlamentarischer Anlass.“ Auch Antje von Ungern-Sternberg bestätigt dies: „Der Anlass geht nicht so richtig aus dem Text hervor. Zwar muss der Anlass in ganz eindeutigen Fällen nicht ausdrücklich genannt werden, im Regelfall ist dies aber notwendig.“ Ein Auftritt im ZDF Morgenmagazin, ohne entsprechende Debatte im Bundestag, reicht laut Krüper nicht als Anlass.





