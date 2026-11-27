Der Bundestag verabschiedet den Etat 2027 mit 556 Milliarden Euro Ausgaben. SPD und Union einigen sich nach zähen Verhandlungen auf hohe Schulden für Verteidigung und Investitionen.

Der Deutsche Bundestag hat den Bundeshaushalt für das Jahr 2027 mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Insgesamt werden für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 556 Milliarden Euro genehmigt. Die Entscheidung fiel nach einer namentlichen Abstimmung, bei der sich 317 Abgeordnete für den Etat aussprachen und 260 Abgeordnete gegen ihn stimmten. Es gab keine Enthaltungen.

Haushaltssummen und Finanzierungslücken

Der Finanzminister Ralf Krauskopf wies bereits im Vorfeld auf einen herausfordernden nächsten Haushalt für 2028 hin. Der SPD-Chef verteidigte die hohen neuen Milliardenschulden, die aber vor allem für Verteidigung und Investitionen etwa in die Bahn und Kitas eingesetzt würden. Jetzt müsse ein Wachstum entstehen, das sich selbst trage. Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden.

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Aus dem Kernhaushalt kann der Bund 556 Milliarden Euro ausgeben. Dazu kommen Mittel aus Sondertöpfen. Insgesamt hat der Bund so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor in einem Jahr - und 123 Milliarden davon werden über Schulden finanziert. Mehr als ein Drittel der Ausgaben fließt in den Arbeits- und Sozialetat. Ein Schwerpunkt ist auch die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen, ein Höchststand seit Ende des Kalten Krieges.

Koalitionsstreit und Oppositionskritik

Zwischen den Koalitionspartnern hatte es ein ungewöhnlich langes Gezerre um den Etat gegeben, da die Union nach den üblichen letzten Festlegungen des Haushaltsausschusses noch auf eine Stromsteuersenkung für alle im neuen Jahr bestand. Kanzler Friedrich Merz (CDU) räumte ein, dass der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts sicher keinen Schönheitspreis verdient habe.

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Von der Opposition kam Kritik. Linke-Chefin Ines Schwerdtner sagte, die Regierung rede ständig von Ernstfall und Krieg. Für Millionen in diesem Land ist der Ernstfall jeden Monat, wenn das Geld knapp wird. Aber diese Ernstfälle interessieren Sie nicht.

Neben dem Haushalt gibt es zwei Sondertöpfe, die mit Krediten gefüllt werden: Für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz werden Schulden von 57,8 Milliarden Euro aufgenommen, für Investitionen in die Bundeswehr noch einmal 29,6 Milliarden. Damit werden etwa Kitas und Sportstätten saniert, Brücken und Tunnel instand gesetzt und Ausstattung für die Bundeswehr gekauft.

Neue Steuern und Entlastungen

Zu Beginn der Haushaltsaufstellung hatte Klingbeil eine Lücke von 34 Milliarden Euro in seiner Planung. Um die zu stopfen, hatten Union und SPD auch einige Steuererhöhungen vereinbart, die nun per Begleitgesetz besiegelt wurden. Die Steuersätze auf Spirituosen wie Rum, Wodka oder Korn sollen um je 20 Prozent steigen. Eine Steuererhöhung für Schaumweine wie Sekt wurde verworfen. Für Wein und Bier gilt die Alkoholsteuer ohnehin nicht.

Die Steuer auf fertige Mischgetränke zum Beispiel aus Rum oder Wodka mit Limonade wird ausgeweitet: Bisher galt sie nur für Getränke bis 10 Volumenprozent Alkohol, künftig bis 15 Volumenprozent. Gleichzeitig wird der Steuersatz etwas gesenkt. Die Ernährungsindustrie rechnet trotzdem damit, dass die Getränke pro Dose um etwa einen Euro teurer werden dürften.

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Zukunftsausblick und Stromsteuer

Die heiß umkämpfte Steuer auf Zuckergetränke kommt erst Anfang 2028. Besteuert werden Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm pro 100 Milliliter. Das betrifft Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Keine Extrasteuer gibt es für Getränke mit Alkohol, alkoholfreie Biere, reine Frucht- und Gemüsesäfte oder ungesüßte Schorlen und auch für Zero-Getränke mit Süßungsmitteln. Vorgesehen sind drei Stufen: Bei einem Zuckergehalt zwischen 5 und 7 Gramm pro 100 Milliliter sollen je Liter 25 Cent anfallen, bei 7 bis 9 Gramm Zucker sind es 30 Cent, bei mehr als 9 Gramm Zucker 35 Cent.

Im Begleitgesetz steckt auch das zuletzt größte Streitthema in Sachen Haushalt, die Senkung der Stromsteuer auf das in der EU zulässige Minimum. Im Koalitionsvertrag ist sie für alle angekündigt, umgesetzt wurde das aber bisher nur für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft. Der Kanzler persönlich pochte auf die Senkung auch für alle Verbraucher und Unternehmen und drückte dies in einer Nachspielzeit der Etatberatungen durch. Das kostet fünf Milliarden Euro - und ist nun erst einmal nur für 2027 finanziert.

Klingbeil ließ durchblicken, dass nach viel Frust über das diesmalige Verfahren Lehren für den Haushalt 2028 gezogen werden müssten, der überhaupt noch herausfordernder werde. Wir werden nicht drumherum kommen, den Menschen auch etwas zuzumuten. Für ihn sei aber wichtig, dass bei allen Schritten die Gerechtigkeit gewahrt bleibe. Die SPD-Fraktion schlug schon einen Abbau von Subventionen im Umfang von zehn Milliarden Euro vor. Breite Entlastungen sollen zum neuen Jahr auch noch mit einer Reform der Einkommensteuer kommen.