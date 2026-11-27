Der Bundestag hat den Bundeshaushalt für 2027 mit 556 Milliarden Euro Ausgaben verabschiedet. Trotz hoher Schulden von 123 Milliarden Euro und Kritik der Opposition steht der Fokus auf Verteidigung, Investitionen und sozialen Leistungen.

Es ist einer der wichtigsten Beschlüsse im Bundestag: Die Schlussabstimmung über den Haushalt. Wofür gibt Schwarz-Rot im nächsten Jahr Geld aus?beschloss den Etat 2027 mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro, obwohl zuletzt vor allem aus den Reihen der Union noch Unzufriedenheit zu spüren gewesen war.

In namentlicher Abstimmung votierten 317 Abgeordnete dafür, 260 dagegen. Enthaltungen gab es keine. Finanzminister Lars Klingbeil machte bereits deutlich, dass auch der Haushalt für 2028 eine Herausforderung werden dürfte. Der SPD-Chef verteidigte hohe neue Milliardenschulden, die aber vor allem für Verteidigung und Investitionen etwa in die Bahn und Kitas eingesetzt würden.

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Jetzt müsse ein Wachstum entstehen, das sich selbst trage.