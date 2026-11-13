Bundestag beschließt massive Reform der deutschen Nachrichtendienste

Der Bundestag hat mit 309 Ja-Stimmen die größte Reform der deutschen Geheimdienste verabschiedet. Sie gewährt BND und Verfassungsschutz neue Befugnisse zur aktiven Abwehr von Bedrohungen.

Der Deutsche Bundestag hat der größten Reform des Nachrichtendienstrechts in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland grünes Licht gegeben. Mit einer deutlichen Mehrheit von 309 gegen 190 Stimmen bei 71 Enthaltungen wurde der Gesetzentwurf angenommen, der den deutschen Geheimdiensten weitreichende neue Befugnisse einräumt. Diese gesetzlichen Anpassungen sollen es den Behörden ermöglichen, nicht nur passiv zu beobachten, sondern in konkreten Gefahrensituationen auch aktiv in Bedrohungen einzugreifen.

Aktive Abwehr und neue Eingriffsbefugnisse

Der Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sollen künftig die Möglichkeit erhalten, präventiv gegen akute Bedrohungen vorzugehen. Angesichts zunehmender russischer Sabotageakte, ausländischer Spionageversuche, schwerwiegender Cyberangriffe und islamistischen Terrors sieht die neue Rechtslage vor, dass die Dienste bei unmittelbaren Gefahren auch eigene operative Maßnahmen ergreifen dürfen. Diese Entwicklung markiert einen fundamentalen Wandel von reinen Informationsbeschaffungsbehörden hin zu Agenturen mit aktiven Verteidigungskapazitäten.

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Insbesondere für den BND bedeutet dies eine massive Erweiterung seines Aufgabenspektrums. Die Agenten dürfen unter strengen Voraussetzungen in Computersysteme ausländischer Drohnenfabriken oder Chemiewaffenlabore eindringen, um die Produktion lahmzulegen, bevor die entsprechenden Waffen gegen deutsche Interessen eingesetzt werden können. Zudem können sie bei Angriffsvorbereitungen durch ausländische Hackergruppen Server abschalten oder manipulieren. Ein besonders brisanter Aspekt der Reform ist das Recht, Warenlieferungen zu manipulieren, indem fehlerhafte Bauteile eingeschleust werden, um technische Anlagen oder Waffensysteme unbrauchbar zu machen.

Überwachungstechnologien und KI-Einsatz

Neben operativen Maßnahmen erhalten die Dienste auch erweiterte technische Überwachungsbefugnisse. Die neuen Rechtsgrundlagen erlauben den Zugriff auf informationstechnische Systeme, was die Spanne von vernetzten Haushaltsgeräten bis hin zu privat genutzten Smartphones abdeckt. Die Bundesregierung betonte dabei explizit, dass auch der Zugriff auf intelligente Kühlschränke oder private Mobiltelefone unter bestimmten gesetzlichen Bedingungen möglich ist. Für besonders eingriffsintensive Maßnahmen ist eine vorherige richterliche oder behördliche Kontrolle durch den Unabhängigen Kontrollrat vorgesehen.

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Zusätzlich wird der biometrische Abgleich von Bilddaten erleichtert, wobei festgelegt wurde, welche Datenbestände rechtlich genutzt werden dürfen. Ein zentrales Element der Modernisierung ist der Einsatz von KI-Systemen. Diese sollen den Nachrichtendiensten helfen, große Datenmengen schneller auszuwerten und verdächtige Zusammenhänge früher zu erkennen. Durch den vereinfachten Informationsaustausch zwischen verschiedenen Nachrichtendiensten, Behörden und unter engen Voraussetzungen auch privaten Stellen, soll die gesamte Sicherheitsarchitektur effizienter arbeiten können.

Politische Verantwortung und Kontrolle

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) charakterisierte die getroffenen Maßnahmen als Stärkung der tragenden Säulen der deutschen Sicherheitsarchitektur. Er verwies darauf, dass mit dieser Reform echte Geheimdienste in Deutschland geschaffen werden, die nicht nur passiv zusehen, sondern die Sicherheit der Bevölkerung aktiv verteidigen. Die Gesetzesgrundlage bilden die Bundestagsdrucksachen 21/7868 und 21/9161, welche eine umfassende Neufassung des BND-Gesetzes und des Bundesverfassungsschutzgesetzes beinhalten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit zur rückwirkenden Aufklärung von Zusammenhängen. Durch den Zugriff auf Verkehrsdaten wie IP-Adressen, Zeitpunkt und Dauer von Verbindungen sollen die Dienste nach einem Anschlag oder einer internationalen Krise sogenannte "Kaltstartanalysen" durchführen können. Die Regierung versicherte, dass diese Maßnahme keine anlasslose Totalüberwachung einführt, sondern spezifischen Gefahrenabwehrzwecken dient. Der Verfassungsschutz erhält zudem neue Befugnisse, um bei tatsächlichen Anhaltspunkten für schwerwiegende Gefährdung überragend wichtiger Sicherheitsinteressen Strukturen der organisierten Kriminalität aufzuklären.