Der Bundestag hat mit großer Mehrheit ein Gesetz zur verpflichtenden Sprach- und Entwicklungsdiagnostik für Vierjährige beschlossen. Kritiker fordern jedoch mehr finanzielle Mittel für die Umsetzung.

Der Bundestag hat in einer namentlichen Abstimmung ein gesetzliches Vorhaben der Bundesregierung verabschiedet, das eine verpflichtende Diagnostik des Sprach- und Entwicklungsstands für Vierjährige vorschreibt. Mit 458 Stimmen für das Gesetz und 132 dagegen bei 591 abgegebenen Stimmen zeigte sich eine klare Mehrheit im Parlament, wie der Bundestag svizepräsident Bodo Ramelow von der Linken bestätigte. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, Defizite bei den Kleinsten frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern, bevor die Kinder die Grundschule betreten. Auch mathematische Kompetenzen sowie Fähigkeiten wie Selbstregulation sollen künftig in Kitas erhoben werden, um eine bedarfsgerechte Unterstützung zu gewährleisten.

Koalitionsvertrag als Grundlage für neue Regelungen

Die rechtliche Basis für diese Maßnahme bilden die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Dort war die Einführung einer verpflichtenden Diagnostik bereits festgeschrieben, um bei festgestellten Defiziten eine gezielte Förderung sicherzustellen. Der CDU-Bildungspolitiker Michael Hose betonte im Plenum, dass Kindergärten damit endgültig zu Bildungseinrichtungen würden, was als überfällig zu bewerten sei. Er argumentierte, der Staat müsse genau wissen, ob ein vierjähriges Kind gut Deutsch spricht, damit Hilfe geleistet werden könne. Das Ziel ist es, dass kein Kind mehr durch das Raster fällt und frühzeitig unterstützt wird.

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Kritik an Finanzierung und personellen Ressourcen

Gegen das Gesetz erhob die Opposition sowie eine Reihe von Ländervertretern scharfe Kritik, da sie das Vorhaben als hoffnungslos unterfinanziert ansehen. Die Grünen-Politikerin Anja Reinalter machte deutlich, dass Tests und die anschließende Förderung Personal binden, wofür zusätzliche Mittel vom Bund bereitgestellt werden müssten. Sie zitierte mit den Worten, dass man nicht mehr bekomme, wenn man weniger zahle, und verwies darauf, dass dieses einfache Prinzip jedem Kindergartenkind bekannt sei. Ähnliche Bedenken äußerten Gewerkschaften, die forderten, dass es nicht noch mehr Bürokratie brauche, sondern einen besseren Betreuungsschlüssel. Dieser verbesserte Schlüssel erfordere jedoch dringend finanzielle Unterstützung aus dem Bundeshaushalt.

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Umsetzungsdetails und politische Reaktionen

Die geplante Durchführung sieht vor, dass für die Planung und Begleitung einer möglichen Förderung mindestens 30 Minuten pro Kind und Woche angesetzt werden. Es handelt sich dabei jedoch um eine sogenannte Soll-Bestimmung und nicht um eine strikte Pflicht. Die AfD kritisierte das Gesetz als ein solches für Minderheiten, wobei der Politiker Sebastian Maack von einem bildungsfernen Klientel und schlecht integrierten Ausländern sprach. Seine Fraktionskollegin Anna Rathert kündigte dennoch die Zustimmung der AfD an, da eine bundesweit vorgeschriebene Sprachstandsregelung ein Schritt in die richtige Richtung sei.

Weiterer legislativer Prozess im Vermittlungsausschuss

Der weitere politische Prozess wird sich nun im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat bewegen. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens von der CDU kündigte in der Debatte an, diesen Ausschuss anrufen zu wollen, um die Interessen der Länder zu wahren. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, geht von einer Kompromisssuche aus. Er beschrieb die Situation so, dass der Prozess im Vermittlungsausschuss in die Nachspielzeit gehen werde, wo noch entscheidende Fragen geklärt werden müssen, bevor das Gesetz final in Kraft treten kann.