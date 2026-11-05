Der Bundestag hat die erste Stufe der Führerscheinreform verabschiedet, um Fahrschulen zu entlasten und Laienausbildung zu ermöglichen. Der Bundesrat stimmt am 20. November über Details ab.

Der Deutsche Bundestag hat in einer Plenarsitzung mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition den ersten Abschnitt einer umfassenden Reform des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen. Dieses entscheidende politische Signal zielt darauf ab, den administrativen Aufwand für Fahrschulen signifikant zu reduzieren und die Ausbildung von Fahrschülern moderner und flexibler zu gestalten. Die Gesetzesänderung stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Hürden für den Erwerb des Führerscheins zu senken, ohne dabei die hohen Sicherheitsstandards im deutschen Straßenverkehr zu gefährden.

Entbürokratisierung und Laienausbildung

Im Mittelpunkt der neuen Gesetzesvorlagen steht die geplante Einführung einer sogenannten Laienausbildung, die es Fahrschülern ermöglicht, zusätzlichen Fahrpraxisunterricht durch qualifizierte Personen aus dem privaten Umfeld zu absolvieren. Eltern oder andere vertraute Personen können unter strikten Auflagen als Ausbilder fungieren, um die praktische Fahrpraxis der Lernenden zu erweitern. Dieses Modell hat sich bereits in anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise in Österreich, erfolgreich bewährt und soll nun auch in Deutschland eingeführt werden. Die Maßnahme dient primär der Entlastung der Branche von überflüssiger Bürokratie und soll dazu beitragen, dass der Führerschein schneller und kostengünstiger erworben werden kann.

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Der CDU-Verkehrspolitiker Henning Rehbaum betonte im Bundestag ausführlich, dass der Erwerb des Führerscheins durch diese Maßnahmen nicht nur effizienter, sondern auch zeitlich kürzer werden solle. Er versicherte, dass diese Flexibilisierung keine Abstriche bei der Sicherheit nach sich ziehen würde. Stattdessen soll die Qualität der Ausbildung durch mehr Praxis im privaten Rahmen gestärkt werden, während der bürokratische Ballast für die zertifizierten Fahrschulen reduziert wird. Dies soll die Attraktivität des Berufsstandes erhöhen und den Zugang zur Mobilität für junge Menschen erleichtern.

Politische Unterstützung und Kandidatin

Neben den verkehrspolitischen Themen dominierte in den aktuellen politischen Debatten auch die Frage der Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das CDU-Präsidium wird sich am kommenden Sonntag auf Einladung von Parteichef Friedrich Merz zu einem strategischen Abendessen treffen, um eine gemeinsame Kandidatur für das höchste Staatsamt zu beraten. Ina Scharrenbach, Mitglied des CDU-Präsidiums, wirbt aktiv für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als gemeinsamen Kandidaten von CDU und CSU. Sie bezeichnete Aigner als bodenständige Persönlichkeit, die als ruhender Pol gegen die Hektik im politischen Berlin wirkt und integrative Kräfte besitzt.

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Die Unterstützung für Ilse Aigner erstreckt sich bereits über die Parteigrenzen hinweg. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir von den Grünen und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD haben sich öffentlich für die bayerische Landtagspräsidentin ausgesprochen. Özdemir betonte, dass Aigner in Zeiten tiefer gesellschaftlicher Gräben Brücken bauen und Menschen zusammenführen könne. Woidke bezeichnete sie auf Anfrage des Nachrichtenmagazins Politico als perfekte Kandidatin, die die deutsche Politik aus dem Effekte kenne und nahbar sei. Die CSU wirbt seit April offiziell für Aigner, und auch alle ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten haben ihre Unterstützung zugesagt.

Konflikt um Spritpreisdeckel

Parallel zu den personalpolitischen Debatten eskaliert die Auseinandersetzung um den geplanten Spritpreisdeckel. Die SPD-Fraktion erhöht den Druck auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), um noch im November konkrete Gesetzesvorschläge vorzulegen. Der Fraktionsvize Armand Zorn forderte, dass der Deckel bereits in Kraft treten muss, wenn die Menschen in die Weihnachtsferien fahren. Ein Entwurf, der die Verbraucher im Januar drei Wochen lang historischen Preisanstiegen aussetzt, würde von der SPD nicht akzeptiert werden.

Armand Zorn kritisierte scharf, dass es nicht hinnehmbar sei, wenn der Preisdeckel nur bis Ende März gelten sollte. Die Krise der hohen Tankkosten, verschärft durch die geopolitische Lage im Iran-Konflikt, sei eine aktuelle Bedrohung, die sofortiges Handeln erfordere. Die Forderungen gehen zudem dahin, die Margen der Mineralölindustrie gesetzlich zu begrenzen, um die Preise nachhaltig zu drücken. Die Union erwartet trotz dieser Differenzen eine parteiübergreifende Zustimmung für die Kandidatur von Ilse Aigner, wobei eine offizielle Entscheidung der Parteigremien am kommenden Montag erwartet wird. Bundeskanzler Friedrich Merz lobte indes die Zusammenarbeit in der Koalition, die besser funktioniere, als es nach außen erscheine.