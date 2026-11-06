Bundestag beschließt Videoüberwachung in großen Schlachthöfen

Der Bundestag hat die Pflicht zur Videoüberwachung in großen Schlachthöfen beschlossen. Die Regel gilt für Betriebe mit über 1000 Großvieheinheiten, um Transparenz bei Tierquälerei zu schaffen.

Der Deutsche Bundestag hat ein neues Gesetz zur Verbesserung des Tierschutzes in der Schlachtindustrie verabschiedet, das eine Pflicht zur Videoüberwachung in großen Schlachthöfe n vorschreibt. Diese Maßnahme soll auf wiederkehrende, erschütternde Enthüllungen über Misshandlungen von Tieren reagieren, bei denen Mitarbeiter Tiere schlugen oder traten. Die neue Regelung zielt darauf ab, die Kontrolle in der Branche zu stärken und mehr Transparenz in die oft als dunkel empfundenen Prozesse hinter den Kulissen zu bringen.

Geltungsbereich und technische Umsetzung

Diese Videoüberwachungspflicht gilt ausschließlich für Betriebe, die jährlich mindestens 1000 sogenannte Großvieheinheiten schlachten. Diese Zahl entspricht dem Wert von 1000 Rindern, 5000 Schweinen oder 150.000 Hühnern. Laut Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums werden in diesen großen Einrichtungen mehr als 90 Prozent aller in Deutschland geschlachteten Tiere verarbeitet. Somit sind nur wenige, sehr große Anlagen von der neuen Verordnung betroffen.

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Die Kameraaufnahmen sollen die sensibelsten Momente des Schlachtprozesses dokumentieren. Dazu gehören insbesondere der Transport der Tiere, das Treiben aus den Lastwagen sowie die Betäubung vor der eigentlichen Schlachtung. Das Ziel ist es, festzustellen, ob Beschäftigte Gewalt anwenden oder ob die Tiere unnötiges Leid erleiden. Die technischen Aufnahmen dienen als Beweismittel für mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.

Verpflichtungen für Betriebe und Behörden

Die betroffenen Schlachthöfe sind verpflichtet, das aufgenommene Videomaterial mindestens 30 Schlachttage lang zu speichern. Anschließend müssen sie die Daten den zuständigen Kontrollbehörden auf Anforderung zur Verfügung stellen. Um den Betrieben Zeit für die notwendige Anpassung der Infrastruktur zu geben, gilt laut Berichten des Deutschlandfunks eine Übergangsfrist von einem Jahr für die technische Einrichtung der Kamerasysteme.

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Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer begründete die Maßnahme in der ersten Lesung des Gesetzgebungsverfahrens mit dem Bedürfnis nach Klarheit. Er sagte, die Regierung schaffe Transparenz, wo sie dringend nötig ist. Die Hoffnung ist, dass die bloße Existenz der Kameras bereits abschreckend wirkt und ein besseres Verhalten der Mitarbeiter fördert, bevor es zu sichtbaren Tierquälereien kommt.

Kritik an stichprobenartiger Kontrolle

Trotz des positiven Ansatzes gibt es erhebliche Bedenken regarding der praktischen Wirksamkeit der neuen Regel. Eine Kamera allein verhindert keine Verstöße, da die Behörden die Aufnahmen lediglich stichprobenartig ansehen dürfen. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur lückenlosen Überprüfung jedes einzelnen Clips. Gleichzeitig ist die Personaldecke bei vielen Kontrollbehörden ohnehin schon dünn besetzt, was die Fähigkeit zur intensiven Begutachtung einschränkt.

Die Tierrechtsorganisation Vier Pfoten kritisiert, dass die Video-Pflicht Missstände möglicherweise nicht schneller sichtbar macht, wenn die Auswertung nicht intensiv erfolgt. Der Verband fordert daher, den Einsatz Künstlicher Intelligenz gesetzlich festzuschreiben, um automatisierte Analysen der Aufnahmen zu ermöglichen. Sowohl die Unionsparteien als auch die SPD halten einen solchen KI-Einsatz derzeit jedoch nicht für umsetzbar und lehnen dies ab.

Ausnahme kleiner Betriebe und Interessenskonflikte

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass die Regel nicht für kleinere Schlachthöfe und Metzgereien gilt. Nach Angaben von Vier Pfoten fallen damit nur 232 von mehr als 4200 Schlachteinrichtungen in Deutschland unter die neue Pflicht. Tierärzte, die Grünen und die Linke kritisieren diese Ungleichbehandlung scharf. Ina Latendorf, landwirtschaftliche Sprecherin der Linken im Bundestag, betonte, dass jedes Tier den gleichen Schutz verdient, unabhängig von der Größe der Einrichtung.

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Die CDU-Abgeordnete Anna Aeikens verteidigte die Ausnahme zugunsten kleiner Betriebe. Sie argumentierte, dass zusätzliche Auflagen für kleinere Hersteller finanziell zu schwerwiegend wären. Ihrer Meinung nach könnte dies dazu führen, dass derartige Betriebe den Betrieb einstellen, weil sie den zusätzlichen Aufwand nicht mehr tragen können. Es bestehe die Gefahr, dass die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Akteure unnötig beeinträchtigt wird.

Positionen der Gewerkschaften und der Wirtschaft

Auch die Überwachung der Mitarbeiter selbst ist innerhalb der Branche umstritten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten äußerte Bedenken gegenüber der Video-Pflicht und spricht von einer Art Dauerüberwachung der Arbeitnehmer. Dies wird als Eingriff in die Privatsphäre und die Arbeitsbedingungen gewertet. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die ständige Beobachtung zu einem erhöhten Druck auf die Belegschaft führen könnte.

Dem gegenüber steht die Position der Fleischwirtschaft. Der Verband der Fleischwirtschaft, in dem Großkonzerne wie Tönnies, Vion und Westfleisch organisiert sind, fordert die Video-Pflicht bereits seit Jahren. Die Branche sieht in der Transparenz eine Möglichkeit, sich von negativen Einzelfällen abzugrenzen und das Verbrauchervertrauen zu stärken. Klar ist, dass das Gesetz mehr Einblick in große Betriebe schafft, während die tatsächliche Wirkung von der Sorgfalt der Kontrollbehörden abhängt.