Der Bundestag hat den Haushalt 2027 mit über 210 Milliarden Euro neuen Schulden verabschiedet. Kanzler Merz warnt vor harten Zeiten, während die Ausgaben auf 650 Milliarden Euro steigen.

Der deutsche Bundestag hat am Freitag einen historischen Haushaltsbeschluss gefasst, der das Land finanziell grundlegend verändert. Mit einer deutlichen Mehrheit von 317 gegen 260 Stimmen wurde das Gesetz zur Budgetregelung für das Jahr 2027 angenommen. Dieser so genannte XXL-Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von knapp 650 Milliarden Euro vor, was einen noch nie dagewesenen Rekord für den Bundeshaushalt darstellt. Gleichzeitig wird die Neuverschuldung des Staates mehr als 210 Milliarden Euro betragen und gehört damit zu den höchsten Werten in der Geschichte der Bundesrepublik.

Rekordhöhe bei Ausgaben und Defizit

Die finanziellen Dimensionen dieses Beschlusses übertreffen alle bisherigen Erwartungen und Planungen. Allein im sogenannten Kernhaushalt sind fast 123 Milliarden Euro neue Schulden vorgesehen. Dieser Betrag liegt rund vier Milliarden Euro über dem ursprünglich von der Regierung geplanten Niveau. Hinzu kommt die Finanzierung aus dem sogenannten Sondervermögen für Infrastrukturprojekte, die ebenfalls Milliardenbeträge umfasst. Zusammen ergeben diese Positionen das massive Defizit, das die aktuelle Koalition aus CDU und SPD durchsetzen konnte.

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Kanzler Friedrich Merz von der CDU hat die Situation bereits klar benannt. Am Mittwoch bezeichnete er das Vorhaben erstmals offen als Sonderschulden. Damit benennt er den Sachverhalt präzise, auch wenn diese Form der Verschuldung unter bestimmten verfassungsrechtlichen und haushaltspolitischen Voraussetzungen möglich ist. Die Zahl der Abgeordneten, die diesem Kurs zustimmten, zeigt eine breite Koalitionsfront, die bereit ist, die Schuldenbremse in diesem Maße auszuhebeln, um die vorgesehenen Maßnahmen zu finanzieren.

Politische Mehrheiten und Opposition

Die Abstimmung im Bundestag erfolgte als namentliche Abstimmung, was die politische Verantwortung für jedes einzelne Stimmverhalten dokumentiert. Die schwarz-rote Koalition verfügt über eine Mehrheit von 12 Stimmen. Dass das Ergebnis von 317 Ja-Stimmen so deutlich ausfiel, lässt darauf schließen, dass nicht nur die Regierungsparteien CDU und SPD geschlossen für den Haushalt votierten. Auch Abgeordnete der Grünen oder anderer Fraktionen dürften die Entscheidung mitgetragen haben, obwohl die genaue Zusammensetzung der Wählerstimmen noch detailliert ausgewertet werden muss.

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Gegen den Beschluss stimmten 260 Abgeordnete, was eine erhebliche oppositionelle Kraft darstellt. Im Vorfeld der Abstimmung war bekannt geworden, dass drei Unionsabgeordnete angekündigt hatten, gegen das Budget ihres eigenen Parteivorsitzenden Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD zu stimmen. Bei den Sozialdemokraten blieb unklar, wie viele ihrer Mitglieder den Weg der Regierungsmehrheit wählten. Die hohe Anzahl von Ja-Stimmen deutet jedoch auf eine stabile Mehrheit in diesem wichtigen haushaltspolitischen Kernstück hin.

Warnungen vor Härten und Verzicht

Kanzler Merz räumte ein, dass die vergangenen Wochen für die Regierung und das Land sicher keinen Schönheitspreis verdient hätten. Dennoch hielt er das Ergebnis der Abstimmung unter den gegebenen ökonomischen und politischen Umständen für vertretbar. Er argumentierte, dass Probleme, die sich über mehrere Jahrzehnte angesammelt hätten, sich nicht durch einen oder zwei Haushaltsschnitte einfach lösen ließen. Dies ist eine klare Warnung an die Bevölkerung, dass die Ära des uneingeschränkten staatlichen Konsums vorbei sei.

Der Bundeskanzler sprach offen darüber, dass sich aus Steuermitteln künftig nicht mehr alles leisten lasse, an das sich die Gesellschaft gewöhnt habe. Er sprach von einer Gewöhnung an Zustände, die in der Vergangenheit als normal galten, jetzt aber nicht mehr finanzierbar sind. Damit stellt er die große Frage nach der Verteilung von Verzicht: Wer muss künftig auf was verzichten? Und an welchen Stellen wird die Regierung sparen? Auf diese drängenden Fragen hat Merz bis dato noch keine konkreten Antworten gegeben.

Ausblick auf Haushalt 2028

Nun steht die Regierung vor der nächsten großen Aufgabe. Friedrich Merz muss bereits jetzt überlegen, wie der Haushalt für das Jahr 2028 gestaltet werden soll. Die aktuelle Verschuldungslage von über 210 Milliarden Euro neu wird die Handlungsspielräume der nächsten Legislaturperiode erheblich einschränken. Die Diskussion um die Sonderschulden und die hohen Infrastrukturausgaben wird den politischen Diskurs lange prägen.

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Die Entscheidung des Bundestags ist nicht nur ein fiskalisches Ereignis, sondern ein politisches Signal erster Ordnung. Sie markiert das Ende einer Phase, in der die Schuldenbremsen-Regeln weitgehend ignoriert oder umgangen wurden, um Investitionen zu tätigen. Ob diese Investitionsstrategie langfristig Erfolg hat oder zu einer dauerhaften Überlastung der Staatsfinanzen führt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Bis dahin bleibt die Frage offen, wie die Bevölkerung auf die angekündigten Einschränkungen reagieren wird.