Bundestag debattiert umstrittenes Sparpaket für gesetzliche Krankenversicherung

Gesundheitsministerin Nina Warken bringt ein Sparpaket in den Bundestag ein, das die gesetzlichen Krankenkassen um 16 Milliarden Euro entlasten soll. Höhere Zuzahlungen, Einschränkungen bei der Mitversicherung von Ehepartnern und Teilkrankschreibungen sind geplant. Kritik kommt von Ländern und Koalitionsfraktionen.

Ab jetzt steht im Bundestag ein Thema auf der Tagesordnung, das die Gesundheit und den Geldbeutel von Millionen Deutschen unmittelbar betrifft: die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (47, CDU) bringt ihr umstrittenes Sparpaket ins Parlament ein, das tiefe Einschnitte und höhere Kosten für die Versicherten vorsieht. Ziel ist es, die gesetzlichen Krankenkassen um rund 16 Milliarden Euro zu entlasten. Der Gesetzentwurf umfasst eine Reihe von Maßnahmen: höhere Zuzahlungen bei Kassenleistungen, Einschränkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern, die Einführung von Teilkrankschreibungen, Kürzungen bei Sondervergütungen für Ärzte sowie strengere Rabattverpflichtungen für die Pharmaindustrie und Apotheken.

Diese Vorschläge stoßen auf breite Kritik, sowohl von den Koalitionsfraktionen als auch von den Bundesländern. Die Bundesregierung strebt an, das Gesetzgebungsverfahren noch vor der Sommerpause abzuschließen, damit die Maßnahmen aufgrund der angespannten Finanzlage bereits im kommenden Jahr greifen können. Ohne die Reform droht den gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr ein Defizit von 15,3 Milliarden Euro. Warken verteidigt ihre Vorschläge mit Nachdruck.

Sie betont, dass jeder, den man frage, sage, er sei zu stark betroffen. Aus ihrer Sicht liege jedoch ein ausgewogenes Paket vor, das alle treffe. Die Ministerin argumentiert, dass die Reform notwendig sei, um die Beitragssätze zu stabilisieren und die Finanzierungsbasis der GKV zu sichern. Sie verweist darauf, dass die Beiträge sonst weiter steigen würden, was vor allem Geringverdiener und Familien belaste.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Zuzahlungen für Arzneimittel und Heilmittel erhöht werden, was die Eigenbeteiligung der Versicherten deutlich steigert. Auch die Mitversicherung von Ehepartnern ohne eigenes Einkommen soll eingeschränkt werden: Künftig soll nur noch derjenige Partner beitragsfrei mitversichert werden können, der tatsächlich keiner Erwerbstätigkeit nachgeht.

Zudem plant die Ministerin die Einführung von Teilkrankschreibungen, die es Ärzten ermöglichen sollen, Patienten für bestimmte Tätigkeiten arbeitsunfähig zu schreiben, während sie für andere noch einsatzfähig sind. Dies soll die Produktivität erhöhen und Krankheitsausfälle reduzieren. Kritik kommt insbesondere aus den Bundesländern. Bundesratschef Andreas Bovenschulte (60, SPD) warnte im Morgenmagazin des ZDF vor größeren Defiziten bei Krankenhäusern.

Wenn Einrichtungen in Schieflage gerieten und Insolvenz anmelden müssten, treffe das die Patienten vor Ort. Bovenschulte rechnet damit, dass die Länderkammer im Gesetzgebungsverfahren den Vermittlungsausschuss anrufen wird, um Nachbesserungen zu erzwingen. Die Länder bemängeln vor allem die Kürzungen bei den Krankenhausbudgets und die geplanten Einschränkungen bei der Vergütung von Ärzten. Warken zeigte sich im Deutschlandfunk kompromissbereit und betonte, dass sie die Einwände gegen einzelne Maßnahmen in großen Teilen gut verstehen und nachvollziehen könne.

Zugleich machte sie deutlich: Aber am Ende des Tages müssen wir die Beitragssätze jetzt stabilisieren. Die Ministerin wies darauf hin, dass sich die Reform nicht auf Einsparungen beschränke. Geplant seien auch strukturelle Veränderungen, darunter eine umfassende Krankenhausreform, eine Notfallreform und eine Stärkung der Primärversorgung durch Hausärzte. Diese langfristigen Maßnahmen sollen die Effizienz des Gesundheitswesens steigern und die Qualität der Versorgung sichern.

Die Debatte im Bundestag wird in den kommenden Wochen intensiv geführt werden, und es bleibt abzuwarten, ob das Sparpaket in seiner jetzigen Form verabschiedet wird oder ob die Länder und die Opposition noch wesentliche Änderungen durchsetzen können





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krankenversicherung Sparpaket Gesundheitsreform Bundestag Beitragssätze

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sparpaket für Gesundheitsausgaben in Bundestag und BundesratDie Koalition will die stark steigenden Kosten für die medizinische Versorgung unter Kontrolle bringen – mit einem Spargesetz, für das jetzt unter hohem Zeitdruck die konkreten Beratungen beginnen.

Read more »

Reformdebatte: Sparpaket für Gesundheitsausgaben in Bundestag und BundesratDie Koalition will die stark steigenden Kosten für die medizinische Versorgung unter Kontrolle bringen – mit einem Spargesetz, für das jetzt unter hohem Zeitdruck die konkreten Beratungen beginnen.

Read more »

Keine Politprominenz bei der Fußball-WM, Warkens Sparpaket im Bundestag, neue Asylregeln treten in KraftHeute geht es um die Frage, welche deutschen Politiker zur WM fahren, um die seit heute gültigen Asylregeln und um eine Ministerin, die es von allen Seiten abbekommt. Das ist die Lage am Freitagmorgen.

Read more »

Reformdebatte: Sparpaket für Gesundheitsausgaben heute in Bundestag und BundesratDie Koalition will die stark steigenden Kosten für die medizinische Versorgung unter Kontrolle bringen – mit einem Spargesetz, für das jetzt unter hohem Zeitdruck die konkreten Beratungen beginnen.

Read more »