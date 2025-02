Bundestag-Innenausschuss tagt zu München-Anschlag

Der Innenausschuss des Bundestags wird sich in dieser Woche zu einer Sondersitzung treffen, um den Anschlag in München zu erörtern. Das Ziel ist es, mehr über die Hintergründe und die laufenden Ermittlungen zu erfahren.

Die Mitglieder des Innenausschuss es im Bundestag wollen sich diese Woche zu einer Sondersitzung treffen, um den Anschlag in München zu erörtern. Die letzte reguläre Sitzung des Bundestag s fand in der vergangenen Woche statt. Doch auf aktuelle Ereignisse muss das Parlament reagieren. Daher wird jetzt eine Sitzung des Innenausschuss es geplant.

Um mehr über die Hintergründe und die laufenden Ermittlungen zum tödlichen Anschlag in München zu erfahren, plant der Innenausschuss des Bundestags in dieser Woche eine Sondersitzung. Nach Angaben von Mitgliedern des Gremiums wird man voraussichtlich am Mittwoch zusammenkommen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, hieß es. Erste Informationen zu dem Fall hatten die Fraktionsvorsitzenden bereits in einer Telefonkonferenz vom Innenministerium erhalten. \„Trotz der Einlassung des Täters in der Vernehmung steht weiter die Frage nach dem Motiv im Mittelpunkt“, sagt die Innenpolitikerin Martina Renner (Die Linke). Am Donnerstag war ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen. Die bayerischen Ermittler gehen derzeit - vor allem aufgrund von Äußerungen des Fahrers nach der Festnahme - davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

München-Anschlag Bundestag Innenausschuss Islamismus Ermittlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Anschlag in München: Kind nach Anschlag in München gestorbenZwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind ein zweijähriges Kind und dessen 37-jährige Mutter an den Verletzungen gestorben.

Weiterlesen »

Sondersitzung im Bundestag zu Anschlag in MünchenDie letzte reguläre Sitzung des Bundestags war in der vergangenen Woche. Doch auf aktuelle Ereignisse muss das Parlament reagieren. Deswegen wird jetzt eine Sitzung des Innenausschusses geplant.

Weiterlesen »

Auto-Anschlag: Demonstrationen nach Anschlag von MünchenMünchen - Der Anschlag von München hat Demonstranten aus unterschiedlichen politischen Lagern auf die Straße gebracht. Am Königsplatz, nur einige

Weiterlesen »

FC Bayern München Reagiert auf Anschlag in MünchenDer FC Bayern München drückt in einer offiziellen Stellungnahme seine Anteilnahme an den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in der Münchner Innenstadt aus. Der Verein betont die enge Verbindung zur Stadt München und wünscht den Verletzten eine schnelle Genesung.

Weiterlesen »

Innenausschuss zum Anschlag in AschaffenburgStatement aus dem Innenausschuss zum Anschlag in Aschaffenburg am 10.02.2025.

Weiterlesen »

Verbot der AfD: Bundestag verwies Antrag in den InnenausschussDer Bundestag hat einen Antrag über ein Verbot der AfD in den Innenausschuss verwiesen. Damit dürfte der Antrag mit dem Ende der Wahlperiode verfallen. Die Debatte wurde von scharfen Wortgefechten und Vorwürfen geprägt.

Weiterlesen »