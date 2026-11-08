Bundestag senkt Führerscheinpreis: Reform plant 3400 Euro Kosten

Der Bundestag hat eine Reform für die Fahrausbildung beschlossen, die den Preis für einen Führerschein senken soll. Ab Juli 2027 könnten Online-Theorie und Üben mit Eltern die Kosten reduzieren.

Der deutsche Bundestag hat eine umfassende Reform der Fahrausbildung beschlossen, die darauf abzielt, die durchschnittlichen Kosten für den Erwerb eines Führerschein s zu senken. Aktuell liegen die Durchschnittskosten bei 3400 Euro, was für viele Jugendliche nach der Schule oder Ausbildung eine finanzielle Hürde darstellt. Die geplanten Änderungen sollen die Ausbildung ab dem 1. Juli 2027 vereinfachen und günstiger gestalten, sofern auch der Bundesrat dem Reformpaket zustimmt. Ziel ist es, den Zugang zum Führerschein für junge Menschen zu erleichtern.

Geringerer Stundenumfang und neue Lernmethoden

Ein zentraler Punkt der Reform ist die Reduzierung der Pflichtstunden. Bisher müssen Fahrschüler zwölf Sonderfahrten à 45 Minuten absolvieren, darunter fünf Überlandfahrten, vier Autobahnfahrten und drei Fahrten bei Dämmerung. Künftig entscheidet der Fahrlehrer individuell, wie viele dieser Fahrten aufgrund des Fortschritts des Schülers tatsächlich notwendig sind. Diese flexible Anpassung soll dazu führen, dass Fahrschüler nur die Stunden bezahlen müssen, die sie wirklich benötigen, was insgesamt Geld spart. Zusätzlich sollen Fahrschulen den Unterricht am Fahrsimulator nutzen dürfen, um den praktischen Unterricht zu ergänzen. Dies ermöglicht es den Schulen, Personal, Zeit und Hardware wie Fahrschulwagen und Energie zu sparen. Allerdings müssen Fahrschüler diese Kosten durch den Erwerb oder die Nutzung der Simulator-Technologie selbst tragen, was die Preise an die Schüler weitergeben könnte.

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Online-Theorie und Unterstützung durch Eltern

Der Theorieunterricht könnte künftig komplett online erfolgen, wodurch Fahrschüler Zeit und Wege sparen. Fahrschulen müssten keine Unterrichtsräume mehr anmieten und könnten Arbeitszeit sowie Personal reduzieren. Parallel dazu sollen Fahrschüler nach bestander Theorieprüfung und mit Erlaubnis des Fahrlehrers mit geeigneten Personen, wie zum Beispiel den Eltern, im Straßenverkehr üben. Dies ist zunächst als Modellversuch geplant und soll teure Fahrschulstunden ersetzen. Zudem schrumpft der Fragenkatalog für die Theorieprüfung von 1100 Fragen auf zwischen 733 und 840 Fragen. Weniger Lernstoff bedeutet weniger Aufwand und kürzere Unterrichtszeiten. Die Fahrausbildung wird zudem durch weniger Bürokratie erleichtert, da Fahrschulen weniger Dokumentationspflichten haben, was langfristig die Ausbildungskosten senken soll.

Kritik von Experten und Fahrlehrerverbänden

Trotz der positiven Absichten sehen Experten und Fahrlehrer die Reform kritisch. Marc-Philipp Waschke-Deden vom Auto-Club Europa (ACE) bezweifelt, dass die Reform den Führerschein wirklich günstiger macht. Er merkt an, dass die vom Bundesverkehrsminister versprochenen 1000 Euro Ersparnis bislang nur auf dem Papier stehen. Der ADAC gibt an, dass die Kosten für einen Führerschein der Klasse B je nach Region zwischen 2500 und 4500 Euro liegen. Die Grundkosten wie Grundgebühr, Lernmaterial, Prüfungsgebühren, Erste Hilfe und Sehtest werden kaum sinken.

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Kurt Bartels, Vizechef des Bundesverbands der Fahrlehrerverbände, äußert Bedenken hinsichtlich der Ausbildungsqualität. Die Fahrlehrer fordern, dass der Theorieunterricht weiterhin in Präsenz stattfinden muss, um eine ausreichende Vorbereitung zu gewährleisten. Die Fahrausbildung ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Sicherheit und des fachlichen Wissens. Fahrlehrer wie Armin Fleichaus aus Gunzenhausen in Bayern schätzen, dass die Ausbildung für talentierte Schüler nur um ca. 200 Euro günstiger wird.

Wettbewerb und langfristige Auswirkungen

Die Reform soll den Wettbewerb unter den Fahrschulen erhöhen, da es einfacher werden soll, die günstigste Fahrschule in der Nähe zu finden. Dies könnte dazu führen, dass die Preise weiter sinken, um attraktiv zu bleiben. Dennoch bleibt die Frage offen, ob die versprochenen Einsparungen tatsächlich bei den Fahrschülern ankommen oder ob andere Kostenfaktoren wie Simulator-Technik und persönliche Fahrstunden die Einsparungen zunichtemachen. Letztlich hängt der Erfolg der Reform von der Umsetzung und der Akzeptanz durch den Bundesrat ab. Fahrschüler müssen abwarten, ob die geplante Vereinfachung der Fahrausbildung zu einer spürbaren Preissenkung führt oder ob die Kosten weiterhin hoch bleiben. Die Diskussion um die Qualität der Ausbildung und die Sicherheit im Straßenverkehr wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen.