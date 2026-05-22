Der Bundestag wird am Freitag über eine Apothekenreform der schwarz-roten Koalition abstimmen. Die Gesetzespläne sehen vor, zusätzliche Leistungen für Patienten zu ermöglichen. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben, was zu einer perfekten Sturm-Bedingung führen könnte.

Der Bundestag stimmt am Freitag über eine Apothekenreform der schwarz-roten Koalition ab. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sehen vor, zusätzliche Leistungen für Patienten zu ermöglichen - etwa Vorsorge-Angebote und Impfungen nicht nur gegen Grippe und Corona.

Apotheken sollen in bestimmten Fällen verschreibungspflichtige Medikamente direkt abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt. Geplant sind auch verschiedene Lockerungen bei Vorschriften für den Apothekenbetrieb. Ins Parlament eingebracht wird ein Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit deutlichen Vereinfachungen beim Kindergeld. Ziel ist eine automatische Auszahlung ohne Antrag.

Eingeführt werden soll das neue Verfahren schrittweise und zunächst für einfachere Fälle. Das Kindergeld beträgt aktuell unabhängig vom Einkommen 259 Euro pro Monat und Kind. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben. Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet.

Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten. Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In diesem Zusammenhang ist die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus eine wichtige Ursache für die anstehende Energiekrise. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor einer der größten Energiekrisen aller Zeiten. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind bereits sichtbar, und es ist davon auszugehen, dass sie sich weiter verschärfen werden





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Apothekenreform Agrarkrise Energiekrise Kindergeld Rohstoffzyklus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nur der Dienstag ist frei: Der kuriose NFL-Spielplan der Seattle SeahawksEin Ausdruck der Entwicklung in der NFL.

Read more »

Bahn-Ausbau zwischen Augsburg-Ulm nimmt die nächste HürdeDer Bundestag macht den Weg für den Ausbau der Bahnstrecke frei - ein Milliardenprojekt.

Read more »

Nach der Veröffentlichung der Mitgliedekartei der NSDAP wenden sich Deutsche verstärkt zum NS-VergangenheitsaufklärenNach der Veröffentlichung der aktuellen Mitgliedekartei der NSDAP suchen viele Deutsche nun nach ihrer Familientradition. Manche lehrten sich erst jetzt, als diese Kartei freigeschaltet wurde, während andere bereits jahrelang mit diesen Daten arbeiteten. Einige Menschen fragen sich, was eine Namens quotidiennes In der NSDAP-Mitgliedschaft bedeuten kann und berücksichtigen die zahlreichen Faktoren, wie die Gründungsdatum und die Nummer.

Read more »

Israelischer Musiker übersteht Geiselhaft der Hamas mit der Kraft der MusikAlon Ohel erzählt in der israelischen Botschaft, wie er den Hamas-Terror überlebte. Er und seine Mutter sprechen trotz allem von Versöhnung und Frieden.

Read more »