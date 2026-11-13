Der Bundestag hat am Freitag mehrere Koalitionsbeschlüsse verabschiedet, darunter Reformen zur Cybersicherheit des BKA und neue Bildungsstandards. Diese Maßnahme stärkt die Handlungsfähigkeit von Schwarz-Rot.

Die Legislaturperiode im Deutschen Bundestag hat am Freitag mit einer bemerkenswerten Gesetzesflut geendet. In einer sehr produktiven Arbeitswoche haben Abgeordnete am Donnerstag und Freitag mehr als ein Dutzend Gesetzesvorlagen der Koalition im Plenum erfolgreich verabschiedet. Koalitionsvertreter beider Parteien, Bündnis 90/Die Grünen und die SPD, werten diese intensive Beschlussserie als eindeutigen Nachweis der Handlungsfähigkeit von Schwarz-Rot. Diese politische Initiative sollte demonstrieren, dass die Regierungskoalition auch in komplexen Fragen entschlossen handeln kann und ihre Versprechen an die Wählerschaft einhält.

Ausweitung der Befugnisse von BKA und Bundespolizei

Zu den zentralen und kontrovers diskutierten Beschlüssen gehört die starke Stärkung der Cybersicherheit durch Erweiterung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden. Die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten nun deutlich weitreichendere Werkzeuge im Kampf gegen digitale Bedrohungen. Das BKA und die Bundespolizei sollen zukünftig Datenverkehr umleiten oder blockieren dürfen, IT-Systeme stilllegen und in schweren Fällen sogar Daten löschen oder verändern können.

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Neben diesen aktiven Eingriffsbefugnissen sollen die Behörden zudem leichter Daten sammeln, speichern und analysieren können. Die Reform zielt darauf ab, die Strukturen den Herausforderungen der modernen digitalen Welt anzupassen. Kritiker sehen darin eine massive Ausweitung staatlicher Kontrolle, während Befürworter die Notwendigkeit betonen, Gefahren im Internet frühzeitig und effektiv abwehren zu können.

Neue Standards in der Kindertagesbetreuung und Bildung

Ein weiterer Schwerpunkt der Woche lag auf der sozialen und bildungspolitischen Infrastruktur. Mit der am Freitag verabschiedeten Reform sollenKitas künftig wie Geheimdienste anderer Länder auch operative Befugnisse bekommen, um Gefahren abzuwehren. Dies bezieht sich vor allem auf den Schutz der Kinder und die Sicherheit in den Einrichtungen. Parallel dazu wird die Einführung verbindlicher Tests gesetzlich verankert, die sprachliche Schwächen und andere Entwicklungsdefizite schon frühzeitig erkennen.

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Das neue Gesetz formuliert detaillierte Vorgaben zu den Tests und zur anschließenden Förderung der Kinder. Kitas mit einem erhöhten Anteil von Kindern in herausfordernden Lebenslagen sollen besonders gefördert werden. Dies geschieht etwa durch die Bereitstellung von zusätzlichem Personal, um den Betreuungsalltag besser zu bewältigen und individuelle Förderung sicherzustellen. Ziel ist es, Ungleichheiten im Bildungssystem von vornherein abzubauen und jedem Kind die besten Startchancen zu ermöglichen.

Wirtschaftsförderung und Anpassung an Klimaziele

Parallel zu den sicherheits- und bildungspolitischen Maßnahmen wurden auch wirtschafts- und klimarelevante Beschlüsse gefasst. Bauvorhaben sollen beschleunigt und eine strategische Liegenschaftsreserve aufgebaut werden, um die Verfügbarkeit von Flächen für wichtige Projekte zu gewährleisten. Zudem sollen bestimmte Maßnahmen noch bis einschließlich 2029 aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) bezuschusst werden.

Mit der Fortschreibung des Bundeszuschusses will die Bundesregierung Wirtschaft und Verbrauchern vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise mehr Planungssicherheit bieten. Dieser Schritt soll dazu beitragen, Investitionsentscheidungen zu erleichtern und die sozialen Auswirkungen der Energiewende abzufedern. Gleichzeitig wird der bürokratische Aufwand beim Schutz vor ionisierender Strahlung über die Jahre immer aufwendiger geworden, was auch mit dem wissenschaftlichen Fortschritt zusammenhängt und nun vereinfacht werden soll.

Hochschulreform und soziale Absicherung

Auch im Hochschulbereich gibt es signifikante Veränderungen. Erstmals sollen Mindestvertragslaufzeiten für Erstverträge eingeführt werden, um die Planbarkeit für Beschäftigte zu erhöhen. Geplant ist auch, für studentische Hilfskräfte die Höchstbefristungsdauer von sechs auf acht Jahre zu erhöhen. An den deutschen Hochschulen arbeiten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unsicheren befristeten Stellen, was durch diese Reform gelindert werden soll.

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Des Weiteren wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, wonach unangemessene Belastungen für Betroffene möglichst vermieden werden müssen. Menschen in Betreuungseinrichtungen, die eine notwendige medizinische Versorgung ablehnen, sollen nun besser geschützt werden. Damit wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, wonach unangemessene Belastungen für Betroffene möglichst vermieden werden müssen. Der gesamte Prozess folgt dem Prinzip Follow The Money, um Transparenz und Effizienz in der Mittelverwendung zu gewährleisten.