Bundestag verzichtet 2024 auf automatische Diätenerhöhung

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben beschlossen, den automatischen Diätenschritt für 2024 auszusetzen. Eine entsprechende Gesetzesinitiative soll noch diese Woche eingebracht werden. Die Opposition unterstützt den Verzicht, fordert aber eine dauerhafte Lösung. Ein Umfragewert von 85 Prozent zeigt breite Zustimmung in der Bevölkerung.

Der Deutsche Bundestag wird in diesem Jahr auf die planmäßige Erhöhung der Abgeordnetenbezüge verzichten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf noch in dieser Woche einzubringen.

Die Tagesordnung sieht die Behandlung für den späten Donnerstagabend vor. Mit diesem Schritt wolle man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Sparsignal an die Bevölkerung aussenden. Die automatische jährliche Anpassung der Diäten, die sich an der Lohnentwicklung orientiert, hätte diesmal einen Betrag von fast 500 Euro bedeutet. Konkret sollten die monatlichen Bezüge der 630 Abgeordneten zum 1.

Juli von etwa 11.833 auf rund 12.330 Euro steigen. Grundlage ist ein im Abgeordnetengesetz verankerter Mechanismus, der die Einkommen an die Durchschnittslöhne koppelt. Genau diese automatische Regelung soll nun einmalig ausgesetzt werden. Die oppositionellen Fraktionen von AfD und Linke halten eine Erhöhung ebenfalls für unpassend, womit eine Mehrheit für den Verzicht gesichert ist.

Die SPD begründete den Schritt mit der angespannten Haushalts- und Wirtschaftslage, die Strukturreformen und Belastungen für die Bürger erfordere. Es sei ein Gebot der Glaubwürdigkeit und Verantwortung, dass auch die Abgeordneten einen Beitrag zu den notwendigen Einsparungen leisteten. Sowohl AfD als auch Linke fordern jedoch einen generellen und nicht nur einmaligen Verzicht auf die regelmäßige jährliche Anpassung. Die Linke kündigte bereits ihre Unterstützung an, wobei die Fraktionsvorsitzende die Aussetzung als das Mindeste bezeichnete.

Die Entscheidung trifft die Gefühlslage vieler Bürger. Eine repräsentative Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus Mitte Mai ergab, dass 85 Prozent der Befragten einen Verzicht der Abgeordneten auf eine Diätenerhöhung in der aktuellen Lage für richtig halten. Damit folgt der Bundestag einem breiten gesellschaftlichen Wunsch und setzt ein Zeichen der Solidarität in Krisenzeiten





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