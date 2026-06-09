Bundestag verzichtet auf Diätenerhöhung in diesem Jahr

Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, in diesem Jahr auf die regelmäßige Erhöhung der Diäten zu verzichten. Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht. Die automatische Anpassung der Diäten an die Lohnentwicklung soll einmalig ausgesetzt werden. Auch Grüne, AfD und Linke lehnen eine Erhöhung in der aktuellen Situation ab.

Der Deutsche Bundestag hat in diesem Jahr auf die regelmäßige Erhöhung der Diäten verzichtet. Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben beschlossen, noch in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen.

Der Entwurf wurde für den späten Donnerstagabend auf die Tagesordnung gesetzt. In finanziell und wirtschaftlich schwierigen Zeiten soll so ein Sparsignal an die Bevölkerung gesendet werden. Die automatische Erhöhung hätte sich an der Lohnentwicklung orientiert und fast 500 Euro betragen. Eigentlich wären die monatlichen Diäten der 630 Abgeordneten zum 1.

Juli um 497 Euro gestiegen - von momentan rund 11.833 auf dann rund 12.330 Euro. Grundlage ist ein im Abgeordnetengesetz verankerter Mechanismus, der die Bezüge automatisch an die Entwicklung der Durchschnittslöhne koppelt. 2014 hatte der Bundestag diesen Mechanismus eingeführt, um nicht jedes Jahr neu über die Höhe der Abgeordnetenentschädigung entscheiden zu müssen. Die automatische Anpassung soll nun einmalig ausgesetzt werden. Auch Grüne, AfD und Linke lehnen eine Erhöhung in der aktuellen Situation ab.

Eine Mehrheit für die Streichung ist damit in jedem Fall sicher. Aus den Regierungsfraktionen hieß es: 'In der angespannten Haushalts- und Wirtschaftslage sind Strukturreformen notwendig, die auch mit Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger einhergehen werden'. Es sei 'ein Gebot der Glaubwürdigkeit und der Verantwortung, dass in dieser Situation auch die Abgeordneten einen zusätzlichen Beitrag zu den notwendigen Einsparungen leisten.

' AfD und Linke gehen noch weiter. Sie fordern einen generellen und nicht nur einmaligen Verzicht auf die regelmäßige jährliche Anpassung der Abgeordnetenbezüge. Die Linke stellte ihre Unterstützung bereits in Aussicht. Die Aussetzung der automatischen Anhebung sei 'das Mindeste', sagte die Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek (38).

Dass es in diesem Jahr keine Erhöhung geben wird, trifft die Gefühlslage vieler Bürger. In einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben Mitte Mai 85 Prozent der Befragten an, die Abgeordneten sollten angesichts der aktuellen Lage auf eine Anhebung verzichten





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