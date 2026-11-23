Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts des Bundestags stuft den Einsatz KI-gesteuerter Kamikazedrohnen ohne menschliche Kontrolle als völkerrechtlichen Sündenfall ein. Die Bundeswehr beschafft Systeme von Helsing, Stark und Rheinmetall für mehrere Milliarden Euro.

Ein noch unveröffentlichtes Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts des Bundestag s warnt vor schwerwiegenden völkerrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Kamikazedrohnen durch die Bundeswehr. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche menschliche Kontrolle agieren, einen völkerrechtlichen Sündenfall darstellen. Besonders kritisch sieht das Gremium Systeme, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auch dann Ziele erkennen und bekämpfen können, wenn die Datenverbindung zum Soldaten abgebrochen ist oder keine Navigationssatelliten verfügbar sind. Diese Technologie ermöglicht es Drohnen, auch nach dem Start noch vollständig unabhängig zu operieren, was die Anforderung einer menschlichen Entscheidungshoheit im Kriegsfall fundamental infrage stellt.

Autorisierung reicht als Kontrolle nicht aus

Das Gutachten betont ausdrücklich, dass die bloße Initiierung eines Einsatzes sowie die vorläufige Zieldefinition durch einen Menschen keine ausreichende Kontrolle im Sinne des humanitären Völkerrechts darstellen. Die Kernkritik richtet sich gegen Drohnen, die ohne ständige Datenverbindung oder bei technischem Verbindungsabbruch weiter autonom agieren. In solchen Szenarien hat der Soldat keine Möglichkeit mehr, den Angriff abzubrechen oder einzugreifen, selbst wenn sich die Lage am Boden plötzlich ändert oder unerwartet hohe zivile Opferzahlen zu befürchten sind. Diese automatische Zielerfassung und -bekämpfung ohne menschliches Dazutun gilt als besondere Herausforderung für die Einhaltung völkerrechtlicher Normen.

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Milliarden-Ausgaben für Systeme von Helsing und Stark

Die Bundeswehr befindet sich derzeit in der Phase, erstmals große Mengen an sogenannten Kamikazedrohnen in großem Stil anzuschaffen. Die Beschaffung für mehrere Milliarden Euro erfolgt bei den Herstellern Helsing, Stark und Rheinmetall. Diese Drohnen sind primär für die neue Brigade der Bundeswehr an der Ostflanke der Nato in Litauen konzipiert. Parallel dazu ist der Aufbau eines eigenständigen Drohnenregiments geplant. Ein zentrales Leistungsmerkmal dieser Systeme ist die Fähigkeit, Ziele mit hoher Geschwindigkeit auch ohne laufende Datenverbindung anzugreifen. Solche Einsätze sind mit Blick auf das humanitäre Völkerrecht nach Ansicht der Gutachter eigentlich nur in sehr begrenztem Umfang zulässig, wie exemplarische Beispiele aus abgelegenen Wüstengebieten oder auf hoher See verdeutlichen.

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Scharfe Kritik von Abgeordneten der Linken

Nicole Gohlke, die bayerische Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke und stellvertretende Fraktionschefin, sieht in der Beschaffungspolitik der Bundesregierung ein gravierendes Fehlverhalten. Sie kritisiert scharf, dass die Regierung parallel zu internationalen Verhandlungen über Schranken für autonome Waffensysteme zu Hause gefährliche Tatsachen schaffe. Gohlke argumentiert, dass der großflächige Kauf von Kamikazedrohnen, die ohne Funkverbindung selbstständig Ziele angreifen können, bewusst in Kauf nehme, dass völkerrechtliche Verstöße begangen werden. Ihre Forderung lautet daher, dass Systeme ohne bedeutsame menschliche Kontrolle oder mit selbstständiger Zielauswahl auf Menschen völkerrechtlich verboten werden müssen.

Anforderungen an Verteidigungsminister Boris Pistorius

Als direkte Konsequenz der rechtlichen Bedenken fordert Nicole Gohlke vom Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius umfassende Transparenz. Dieser müsse sofort offenlegen, ob und wie bei den von Helsing, Stark und Rheinmetall gelieferten Systemen eine echte menschliche Kontrolle bis zum Zeitpunkt des Einschlags überhaupt gewährleistet ist. Die Kritik zielt darauf ab, die Lücke zwischen technischer Machbarkeit und rechtlicher Zulässigkeit aufzudecken. Solange nicht klar ist, ob ein Mensch den Vorgang bis zur finalen Zerstörung steuern kann, bleibt der massive Einsatz dieser Technologie ein politisches und rechtliches Risikogeschäft. Die Bundesregierung steht damit vor der Aufgabe, die Konformität ihrer Rüstungspläne mit den strengen Anforderungen des internationalen Rechts nachzuweisen.