Linke-MdB Mirze Edis lädt Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika nach Europa ein. Er verknüpft den Ruf mit historischen Argumenten zur Kolonialgeschichte und zum Wohlstand.

Der linksbündige Bundestag sabgeordnete Mirze Edis hat eine deutliche Abkehr von der aktuellen Migrationspolitik der Bundesregierung signalisiert. Anstatt schärfere Abschieberegeln oder die Einrichtung von Rückkehrzentren im Ausland zu befürworten, ruft der Politiker öffentlich zur verstärkten Zuwanderung nach Europa auf. In einer sozialen Medien Botschaft richtet er sich direkt an Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika und lädt sie ein, nach Europa zu kommen, um dort im Wohlstand zu leben.

Ruf zur Migration mit historischem Kontext

Mirze Edis begründet seine Einladung in einem TikTok-Video mit einer kritischen Betrachtung der europäischen Geschichte. Der 54-jährige Politiker, der als Sprecher für Industriepolitik seiner Fraktion agiert, wirft den Europäern vor, Bewohner anderer Kontinente über Jahrhunderte ermordet, versklavt und beraubt zu haben. Er führt an, dass dieser historische Unfriede ausschließlich wegen der Rohstoffe dieser Regionen verübt wurde. Daraus leitet er die Konsequenz ab, dass heutigeuropäischer Wohlstand teilweise auf dieser Ausbeutung beruht und die betroffenen Menschen daher herzlich willkommen seien.

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Politische Einordnung und Biografie des Abgeordneten

Mirze Edis ist eine bekannte Figur in der nordrhein-westfälischen Politik. Geboren im türkischen Kars, begann er seine Karriere als Stahlbauschlosser, bevor er den politischen Weg einschlug. Im Wahlkreis Duisburg I kandidierte er erfolgreich und zog später über die Landesliste Nordrhein-Westfalens in den Bundestag ein. Seine Positionen spiegeln oft die Kritik seiner Partei an etablierten Machtstrukturen wider, was sich in seiner aktuellen Aussage zur offenen Migration zeigt.

Gegenläufige Trends in der Asylpolitik

Während Edis zur offenen Tür aufruft, diskutieren Deutschland und andere EU-Staaten derzeit über restriktivere Maßnahmen. Ein konkreter Punkt dieser Debatte ist die Einrichtung eines Rückkehrzentrums in Ruanda. Dort sollen künftig abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Ähnliche Initiativen werden auch in vier weiteren EU-Staaten diskutiert, was einen klaren Kontrast zur Einladung Edis darstellt.

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Aktuelle Datenlage zur Zuwanderung

Die offiziellen Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) belegen die hohe Zahl der Neuzugänge. Allein im Oktober wurden 5.707 neue Asylanträge registriert. Von Januar bis Oktober summierten sich die Anträge auf 61.319. Zählt man nationale Folgeanträge hinzu, belief sich die Gesamtzahl im laufenden Jahr auf 81.776 Anträge. Diese Zahlen verdeutlichen das massive Ausmaß der aktuellen Migrationsbewegungen.

Europaweite Zahlen und Grenzübertritte

Auf europäischer Ebene zeigen die Daten des Statistikamts der Europäischen Union (Eurostat) ähnliche Tendenzen. Im August, dem jüngsten Monat mit vollständigen Zahlen, stellten 34.835 Menschen erstmals einen Asylantrag. Davon entfielen 3.135 Erstanträge auf Deutschland, was rund neun Prozent der europäischen Gesamtzahl entspricht. Auch die irregulären Grenzübertritte bleiben hoch. Die Grenzschutzagentur Frontex meldete in den ersten zehn Monaten knapp 110.000 Fälle. Im Oktober waren es rund 18.100, ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vormonat, obwohl der Wert im Jahresvergleich deutlich zurückgeht.