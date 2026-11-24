Die Grünen beantragen im Bundestag die Einrichtung eines Bundesfonds zur Sicherung ländlicher Treffpunkte. Vorgesehen sind zusätzliche 10 Millionen Euro jährlich zur Förderung von Dorfkneipen und Vereinsheimen gegen Vereinsamung.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen dringenden Antrag für den Deutschen Bundestag eingebracht, der darauf abzielt, die schwindende Infrastruktur ländlicher Begegnungsstätten durch gezielte staatliche Gelder zu stützen. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Schaffung eines speziellen Fonds für Treffpunkte auf dem Land, der explizit Dorfkneipe n, Vereinsheime, Dorfläden sowie Co-Working-Räume umfasst, sofern diese offen für die gesamte Gemeinschaft zugänglich sind. Die Politik will damit der fortschreitenden Leere in vielen Dörfern begegnen, die nicht nur architektonisch, sondern vor allem sozial spürbar wird.

Schließen der Kneipe: Soziale Folgen für Dörfer

Der Antrag begründet die Notwendigkeit der Maßnahmen mit tiefgreifenden sozialen Auswirkungen, die mit dem Verschwinden traditioneller Begegnungsorte einhergehen. Nach Ansicht der Grünen führt das Kneipensterben direkt zu einer Zunahme von Einsamkeit unter der Bevölkerung, während der soziale Zusammenhalt in den Gemeinden langsam aber stetig bröckelt. Zudem wird argumentiert, dass dieses Phänomen das allgemeine Vertrauen der Bürger in politische Institutionen und die demokratische Ordnung merklich untergräbt. Der Verlust des Stammtisches und des Feierabendbieres wird dabei nicht nur als kultureller, sondern als demokratiepolitischer Schaden gewertet, der staatliches Handeln erforderlich macht.

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Finanzierungsmodell: 10 Millionen Euro zusätzliche Mittel

Als konkretes finanzielles Instrument schlägt Britta Haßelmann, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, die Bereitstellung von zehn Millionen Euro zusätzliches Fördergeld pro Jahr vor. Diese neuen Mittel sollen primär der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zur Verfügung gestellt werden, um deren Handlungsfähigkeit zu stärken. Bisher erhält diese Stiftung rund 30 Millionen Euro jährlich aus dem allgemeinen Bundeshaushalt, was die geplanten Zusatzzahlungen als signifikante Aufstockung der vorhandenen Ressourcen kennzeichnet. Das Geld soll speziell für die Finanzierung von Neugründungen und die Bereitstellung von Beratungsangeboten für solche Vorhaben verwendet werden.

Vorlage des Antrags und bürokratische Hürden

Der Antragsentwurf sieht vor, dass alle Anträge für die Fördermittel künftig komplett digital und barrierefrei eingereicht werden können, um administrative Hürden abzubauen. Um die Effizienz zu erhöhen, soll bereits vor der formalen Bewilligung geprüft werden, ob kleine Ehrenamtsprojekte die bestehenden Auflagen überhaupt erfüllen können. Dieses Vorfiltern zielt darauf ab, Enttäuschungen bei Antragstellern zu vermeiden und Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo eine realistische Perspektive auf die Umsetzung besteht. Der Fokus liegt dabei auf der Vereinfachung von Prozessen, die bisher oft als zu komplex wahrgenommen wurden.

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Internationaler Vergleich und nationale Vorbilder

Zur Rechtfertigung des Vorhabens verweist der Antrag auf erfolgreiche internationale Modelle, die bereits seit Längerem existieren. So plant Irland für das Jahr 2027 die Vergabe von fünfzehn Millionen Euro für Pubs auf dem Land, um diese kulturellen Institutionen zu erhalten. In Spanien gilt seit 2024 eine staatliche Förderung für Dorfkneipen in Orten mit weniger als 200 Einwohnern, da diese dort als Einrichtungen der Sozialwirtschaft und als nützliche Treffpunkte der Gemeinschaft anerkannt sind. Innerhalb Deutschlands wird Nordrhein-Westfalen sowie Sachsen als interne Vorbilder für eigene Förderprogramme der Bundesländer genannt.

Perspektive: Dauerhafte Förderung statt kurzfristiger Projekte

Zusätzlich zu den neuen Fonds soll das aktuelle Programm "Gemeinsam gegen Leerstand" in eine dauerhafte Förderung überführt werden, die eng mit den Kirchengemeinden zusammenarbeitet. Dieser Schritt soll helfen, leerstehende Gebäude im ländlichen Raum nachhaltiger zu nutzen und in lebendige Gemeinschaftszentren zu verwandeln. Die Politikwissenschaftlerin und Co-Fraktionsvorsitzende Monika Haßelmann betont in Gesprächen mit der BILD, dass die Politik nicht tatenlos zusehen darf, wie Dörfer und Kleinstädte nach und nach solche essentiellen Treffpunkte verlieren. Sie warnt davor, Orte auf dem Land weiterhin wie Orte zweiter Klasse zu behandeln, und fordert niedrigschwellige Angebote für Jung und Alt, die nicht an übermäßiger Bürokratie scheitern.