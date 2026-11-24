Das Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kritisiert die Beschaffung autonomer Drohnen durch die Bundeswehr unter Verteidigungsminister Boris Pistorius scharf und mahnt die Einhaltung des humanitären Völkerrechts an.

Das deutsche Militär steht vor einer historischen Zäsur im Bereich der Waffentechnologie, da Verteidigungsminister Boris Pistorius im Laufe des aktuellen Jahres die erste große Beschaffung autonomer, KI-gestützter Kamikaze-Drohnen für mehrere Milliarden Euro autorisierte. Diese Entscheidung markiert einen fundamentalen Wandel für die Bundeswehr, die jahrelang auf solche Systeme verzichtet hatte, aber durch den Ukraine-Krieg zu massiven Investitionen in ihre militärische Kapazität gezwungen wurde. Die strategische Neuausrichtung soll die deutschen Streitkräfte gegen moderne Bedrohungen wappnen und die technologische Lücke im Vergleich zu anderen NATO-Partnern schließen.

Rechtliche Bedenken des Wissenschaftlichen Dienstes

Ein bislang unveröffentlichtes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages warnt jedoch eindringend davor, dass die beschafften unbemannten Flugobjekte gegen geltendes Völkerrecht verstoßen könnten. Die zentrale Kritik des Gutachtens bezieht sich auf die Fähigkeit dieser Drohnen, auch dann weiterzufliegen und Angriffe durchzuführen, wenn die Datenverbindung abbricht oder keine Verbindung zu Navigationssatelliten besteht. In solchen Fällen wäre es für den menschlichen Operateur unmöglich, in den Prozess einzugreifen oder die Mission im Nachhinein abzubrechen.

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Die Autoren des Gutachtens stellen klar, dass es nicht ausreicht, wenn ein Mensch lediglich das Ziel festlegt und den Einsatz startet, die Kontrolle über das System jedoch später vollständig verliert. Diese sogenannte "Human-in-the-loop" oder "Human-on-the-loop" Anforderung wird bei vollständig autonomen Systemen nicht mehr garantiert. Die Süddeutsche Zeitung hat als erstes Medium über die Existenz und die ernsten rechtlichen Bedenken dieses internen Gutachtens berichtet, was die politische Debatte in Berlin neu entfacht hat.

Holozide Risiken und zivile Opfer

Besonders kritisch bewertet der Wissenschaftliche Dienst das Szenario, in dem sich die Lage während eines laufenden Einsatzes dynamisch ändert. In einem solchen Fall drohten laut dem Gutachten zahlreiche zivile Opfer, da die autonome KI möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, die veränderte Umgebung korrekt zu bewerten. Autonome Einsätze in bevölkerten Gebieten seien daher mit den Prinzipien des humanitären Völkerrechts kaum vereinbar, da sie das Unterscheidungsgebot zwischen Kombattanten und Zivilisten gefährden.

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Als mögliche Ausnahmen von dieser pauschalen Ablehnung nennt der Text lediglich Missionen auf hoher See oder in abgelegenen Wüstengebieten. In diesen isolierten Umgebungen sei das Risiko für zivile Kollateralschäden als gering einzustufen. Für die geplante Einsatzdoktrin der Bundeswehr in Europa oder in urbanen Konfliktherden bedeutet dies jedoch, dass die aktuell beschafften Systeme potenziell rechtlich angreifbar sind, sofern sie über keine ausreichenden menschlichen Kontrollmechanismen verfügen.

Vertraggeber und internationale Isolation

Für Verteidigungsminister Boris Pistorius könnte das Gutachten zu einer schweren politischen Bürde werden, da die Bundeswehr die autonomen Drohnen-Systeme aktuell erstmals im großen Stil beschafft. Die entsprechenden Aufträge gingen an namhafte deutsche Hersteller wie Helsing, Stark und Rheinmetall. Diese Unternehmen haben maßgeblich an der Entwicklung der geforderten KI-Kapazitäten mitgewirkt, wobei einige der Systeme speziell für den modernen Gefechtseinsatz konzipiert wurden.

International fehlen bislang verbindliche und rechtlich bindende Regeln für den Einsatz vollständig autonomer Waffen. Bei der jüngsten Konferenz der 128 Vertragsstaaten der UN-Waffenkonvention konnte keine Einigung auf ein Verbot solcher Systeme erzielt werden. Dies hat dazu geführt, dass Deutschland nun in einer Grauzone agiert, da es einerseits technologisch mithalten will, andererseits aber völkerrechtliche Standards einhalten muss, die durch diese neuen Technologien herausgefordert werden.

Offizielle Haltung des Verteidigungsministeriums

Auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung ging das Ministerium unter der Leitung von Boris Pistorius auf die konkreten Bedenken des Gutachtens nicht näher ein. Es betonte allgemein, dass man sich strikt an die geltenden Rechtsrahmen halte und die Einhaltung des Völkerrechts jederzeit gewährleistet sei. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den spezifischen Kritikpunkten des Wissenschaftlichen Dienstes wurde von offizieller Seite vermieden.

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Die Debatte um die ethischen und rechtlichen Implikationen von Kriegsmaschinen wird in Deutschland und international weiterhin anhalten. Solange keine klaren internationalen Abkommen vorliegen, bleibt die Verantwortung für die Konsequenzen autonomer Waffensysteme eine hochpolitische Frage, die die Bundeswehr vor große Herausforderungen stellt.