Desiree Becker und Tamara Mazzi störten die Einladung von Mossad-Chef David Barnea im Bundestag. Die Polizei räumte die Blockade, der Ältestenrat prüft Konsequenzen.

Am Mittwoch ereignete sich im Paul-Löbe-Haus in Berlin ein schwerwiegender Vorfall, der die Sicherheit und den Anstand im Deutschen Bundestag infrage stellt. Die beiden Abgeordneten der Linken, Desiree Becker und Tamara Mazzi, versuchten eine öffentliche Veranstaltung zu boykottieren, indem sie den Zugang zu einem Sitzungssaal physisch blockierten. Dieser Zwischenfall geschah direkt vor dem Hintergrund eines als Parlamentarisches Frühstück bezeichneten Treffens, das einen hochrangigen Gast aus Israel willkommen hieß. Die Reaktion der Sicherheitskräfte war umgehend und entschieden, da die Handlungen der Abgeordneten die Durchführung der staatlich geduldeten Diskussion unmöglich machten.

Blockade durch Abgeordnete der Linken im Bundestag

Die beiden Politikerinnen Desiree Becker im Alter von dreiunddreißig Jahren und Tamara Mazzi, die vierunddreißig Jahre alt ist, setzten sich demonstrativ vor die Tür des besagten Raumes. Ihr Ziel war es, den Zutritt für die Teilnehmer der Veranstaltung zu verhindern und so die Veranstaltung selbst zu stoppen. Diese massive Störung erforderte das Eingreifen der Bundestagspolizei, die die beiden Blockierer schließlich aus dem Bereich entfernte. Es handelt sich hierbei um einen einzigartigen Vorgang, in dem gewählte Volksvertreter die Ordnung im höchsten Gremium der Bundesrepublik direkt mit ihren Körpern durchbrochen haben, um eine politische Meinungsäußerung zu unterbinden.

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Gastgeber Nahost-Friedensforum und Mossad-Chef Barnea

Der Grund für diese aggressive Protestaktion lag in der Person des eingeladenen Referenten, David Barnea. Der sechsundsechzigjährige Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad war als Hauptredner für das Frühstück eingeladen worden. Die Veranstaltung wurde vom Verein Nahost-Friedensforum organisiert und trug den Namen Parlamentarisches Frühstück. Die Anwesenheit Barneas war dabei umstritten, da sein Dienst, der Mossad, als eng verbündeter Partner deutscher Sicherheitsbehörden gilt. Seine Warnungen haben in der Vergangenheit bereits dazu beigetragen, Terroranschläge auf deutschem Boden zu verhindern, was seine Bedeutung für die innere Sicherheit unterstreicht.

Einschleusung und Eskalation durch weiteren Störer

Nachdem die Polizei die Blockade der Tür beseitigt hatte, folgte eine weitere Eskalation im Inneren des Saales. Ein weiterer Störer, dessen Alter mit neunundzwanzig Jahren angegeben wird, schaffte es, unbemerkt in den Saal zu gelangen. Dieser Mann sorgte am Ende der Rede Minuten lang für massive Unruhe und stürmte auf David Barnea zu. Er schrie den Gast direkt an und beschimpfte ihn mit dem Wort Mörder, indem er darauf verwies, dass achtzig Jahre seit der Ermordung der Vorfahren des Gastes vergangen waren. Die Situation spitzte sich zu, als die Sicherheitskräfte zunächst nicht sofort eingriffen und die Gäste gezwungen waren, selbst handlungsbereit zu werden.

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Reaktion der Gäste und Antwort von David Barnea

Die geladenen Teilnehmer des Frühstücks griffen schließlich selbst ein und räumten den Störer mit vollem Körpereinsatz aus dem Saal, während dieser weiter beschimpfte. Erst nachdem die Unruhestifter entfernt waren, kümmerte sich die Polizei um die Festnahme. Die Gäste betonten daraufhin, dass die Vorwürfe des Störers haltlos seien. David Barnea selbst ging auf die Anschuldigungen ein und wies die Behauptung zurück, bei den jüngsten Ereignissen mit Pager-Tarnkappen handele es sich um Kriegsverbrechen. Er betonte, dass seine Operationen besonders präzise abgelaufen seien und sich die Explosionen ausschließlich auf legitime militärische Ziele konzentriert hätten.

Politische Folgen und Prüfung durch den Ältestenrat

Die Bundesregierung und das Präsidium reagieren nun auf diese Vorfälle, die das Ansehen des Parlaments beschädigen. Der Ältestenrat des Bundestages wird die weiteren Konsequenzen für die beteiligten Abgeordneten der Linken beraten. Es bleibt abzuwarten, welche Sanktionen gegen Desiree Becker und Tamara Mazzi verhängt werden, da ihr Verhalten als unwürdig für das Hohe Haus eingestuft wird. Interessant ist zudem, dass die Linke den Vorfall sogar in ihren sozialen Medien feierte, was die politische Polarisierung im Zusammenhang mit der Nahost-Politik weiter verschärft. Die SPD und andere Fraktionen sehen sich durch das Verhalten der Linken und das Einschleusen eines Dritten in ihrer Arbeit beeinträchtigt.