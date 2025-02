Bundestagswahl 2021: Das Wahlstudio im Deutschlandfunk

Das Deutschlandfunk-Wahlstudio begleitet den Wahlabend mit Analysen, Prognosen und Einblicken in Parteizentralen. Moderiert von Korbinian Frenzel und Friedbert Meurer, diskutieren Experten den Abend und Sie können live per Videoschalte oder im Politikpodcast mitwirken.

Wie bei der US-Wahl können Sie auch bei der Bundestagswahl wieder hinter die Kulissen direkt ins Wahlstudio blicken. Wir begleiten den Wahlabend mit einem ausführlichen Informationsangebot von 17 bis 23 Uhr in Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir liefern Analyse n, aktuelle Prognosen, Einblicke in Parteizentralen und bieten vielfältige Möglichkeiten zur Beteiligung.

In unserem Sonderformat „Das Wahlstudio“ betrachten Korbinian Frenzel und Friedbert Meurer die ersten Prognosen, schalten in die Parteizentralen und führen Interviews. Julia Reuschenbach, die Parteien- und Wahlforscherin, Steeffen Mau, der Soziologe, und Andreas Rödder, der Publizist, analysieren den Abend gemeinsam mit Birgit Wentzien, der Chefredakteurin des Deutschlandfunks. Über Microsoft Teams können Sie die Sendung per Videoschalte verfolgen und hinter die Kulissen blicken.Ab 21:05 Uhr bis 23 Uhr geht es im Politikpodcast mit Hörer- und Hörerbeteiligung weiter. Stephan Detjen und Sarah Zerback diskutieren die Themen des Abends mit Korrespondenten, und Sie können sich beteiligen: über Whatsapp, Mail und Signal. Sie können auch live in die Sendung geschaltet werden und mitdiskutieren oder Ihre Fragen stellen





DLFNachrichten / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl Wahlstudio Deutschlandfunk Wahlergebnis Analyse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

HEUTE: taz Talk über die Bundestagswahl 2025: Geschlechterpolitik nach der BundestagswahlWie geht’s nach der Wahl weiter für Frauen und Queers? Ein taz Talk mit Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats.

Weiterlesen »

Bundestagswahl für Deutsche im Ausland: Das wird knappDie Fristen der Briefwahl sind so kurz, dass Deutsche im Ausland womöglich ihre Stimme nicht abgeben können. Jetzt sollen Kuriere Abhilfe schaffen.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Migration - das steht in den Wahlprogrammen der ParteienFast 30 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte. Bundesinnenministerin Faeser verlangt nun mehr Respekt für gut integrierte Menschen und warnt vor überzogenen Debatten.

Weiterlesen »

Briefwahl: Bei der Bundestagswahl 2025 wird es knapp - das müssen Sie diesmal unbedingt beachtenDeutschland - Die Briefwahl ist weit verbreitet. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 könnte die Stimmabgabe per Post allerdings knapp werden, auch die Stadt Nürnberg ist besorgt. Was zu tun ist, erfahren Sie hier.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Von Kirchensteuer bis Islamismus - das fordern die ParteienVon Kirchenasyl über Religionsfreiheit und Menschenrechte bis zum Islamismus: Was das Verhältnis von Religion und Staat betrifft, vertreten die Parteien in ihren Programmen zur Bundestagswahl teils völlig unterschiedliche Positionen.

Weiterlesen »

Bundestagswahl: Umfrage zeigt Auffälligkeit – „Das ist untypisch”Eine neue Umfrage sieht die Union bei 29 Prozent – die Ergebnisse für die SPD bleiben unverändert. Auffällig ist eine Veränderung bei den Wählerinnen und Wähler. „Das ist untypisch”, so ein Meinungsforscher.

Weiterlesen »