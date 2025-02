Bundestagswahl 2025: Ergebnisse für den Wahlkreis Duisburg II

Alle Informationen zum Wahlkreis Duisburg II und die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 direkt nach der Stimmauszählung.

Die Bundestagswahl 2025 steht vor der Tür und auch im Wahlkreis Duisburg II wird am 23. Februar gewählt. Der Wahlkreis 115 umfasst Teile der kreisfreien Stadt Duisburg. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zum Wahlkreis Duisburg II sowie die Wahlergebnisse direkt nach der Stimmauszählung. An diesem Tag können alle Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihren Stimmzettel ausfüllen. Natürlich gilt dies nur dann, wenn sie nicht bereits im Vorfeld per Briefwahl abgestimmt haben.

Der Bundestagswahlkreis Duisburg II umfasst den Norden der kreisfreien Stadt Duisburg in Nordrhein-Westfalen und gilt allgemein als wichtiger Wahlkreis. Die Wahlberechtigten können sich schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen. Die Adresse des zuständigen Wahllokals finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Falls Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, müssen Sie sich nicht entmutigen lassen. Es ist unter bestimmten Umständen auch möglich, ohne die entsprechenden Unterlagen zu wählen. Der Wahlkreis Duisburg II umfasst konkret die Duisburger Stadtbezirke Walsum, Hamborn, Meiderich/Beeck, Homberg/Ruhrort/Baerl sowie den Stadtteil Duissern aus dem Stadtbezirk Mitte. Welche Teile der Stadt genau zum Gebiet des Wahlkreises gezählt werden, erfahren Sie in der folgenden Übersicht. Bei der Bundestagswahl 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Duisburg II mit 39,4 Prozent an Mahmut Özdemir von der SPD. Erststimmen unterlag war damals Volker Peter Mosblech von der CDU mit 20,0 Prozent der Stimmen. Von 155.265 Wahlberechtigten gaben insgesamt 98.339 Menschen einen Stimmzettel ab, die allgemeine Wahlbeteiligung lag somit bei 63,3 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen im Überblick finden Sie am Ende dieses Artikels





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl Duisburg II Wahlkreis Wahlergebnisse SPD CDU

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Leipzig IDie Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Leipzig I werden hier veröffentlicht. Der Wahlkreis Leipzig I umfasst die Stadtbezirke Alt-West, Nord und Ost. Die vorgezogenen Neuwahlen finden am 23. Februar 2025 statt, nachdem die Ampelkoalition ihre Mehrheit verloren hat.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Leipzig-Land: Ergebnisse und InformationenAlle Informationen zur Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Leipzig-Land: Ergebnisse, Kandidaten, Parteien, Wahlkampf und mehr.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Ergebnisse im Wahlkreis Frankfurt am Main IAlle wichtigen Informationen zum Wahlkreis Frankfurt am Main I und die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 direkt nach Stimmauszählung.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Die Ergebnisse für den Wahlkreis OdenwaldDie vorgezogene Bundestagswahl 2025 findet am 23. Februar statt. Informationen zum Wahlkreis 186, der Teile der Landkreise Darmstadt-Dieburg und Offenbach umfasst, sowie die Ergebnisse der vergangenen Wahlen

Weiterlesen »

Wahlergebnisse Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis UnteremsDieser Artikel liefert die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Unterems, Niedersachsen. Sie finden hier die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen sowie eine Liste der Orte, die zum Wahlkreis gehören.

Weiterlesen »

Wahlkreis Bremen I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025Informationen zur Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Bremen I, inklusive Ergebnisse, Vergleichsdaten zur Wahl 2021 und Informationen zum Wahlprozess.

Weiterlesen »