Bundestagswahl 2025: Ergebnisse Wahlkreis Stade I – Rotenburg II

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II. Nach der Stimmauszählung werden die detaillierten Ergebnisse veröffentlicht. Dieser Artikel informiert über den Wahlkreis, die Kandidaten und die Wahlbeteiligung.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II finden Sie hier nach der Stimmauszählung. Welche Orte gehören zum Wahlkreis 30? Im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II wird bei der Bundestagswahl 2025 gewählt. Dieser Artikel bietet Ihnen alle wichtigen Informationen zum Wahlkreis sowie die Wahlergebnisse direkt nach der Auszählung. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 waren im Wahlkreis 198.576 Personen wahlberechtigt.

Damals setzte sich der Direktkandidat der CDU, Oliver Grundmann, durch. Ob die CDU auch 2025 die meisten Erststimmen im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II erreicht, wird sich mit der Auszählung der Stimmen zeigen. Die aktuellen Wahlergebnisse für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II werden nach der Auszählung in diesem Artikel veröffentlicht. Hinweise auf mögliche Wahlergebnisse: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stade I – Rotenburg II werden nach der Auszählung im Datencenter bekanntgegeben. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre Stimme entweder per Briefwahl oder direkt im Wahllokal abzugeben. Die Wahllokale sind am Wahltag bis 18 Uhr geöffnet. Stade I – Rotenburg II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 30? Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Stade I – Rotenburg II lag 2021 bei 76,5 Prozent. So sah damals die prozentuale Verteilung der Erststimmen aus





