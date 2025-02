Bundestagswahl 2025: Ihr Wahlkreis in NRW

Finden Sie heraus, wer in Ihrem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl 2025 kandidiert. Weitere Informationen zum neuen Wahlrecht und zum Ablauf der Wahl finden Sie hier.

In der Bundestagswahl 2025 werden in Nordrhein-Westfalen 64 Wahlkreis e vergeben. Wer in jedem davon als Kandidat antritt, erfahren Sie hier. Auf dieser Seite können Sie ihren Wahlkreis finden und sehen, wer bei Ihnen alles zur Wahl steht. In den verlinkten Texten finden Sie am 23. Februar am Abend auch das Wahlergebnis in Ihrem Wahlkreis , sobald die Stimmen ausgezählt sind.

Wenn Sie das Wahlergebnis sofort nach Bekanntgabe erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen die Push-Funktion der WDR aktuell App. In der App können Sie im Bereich 'Regionen und Interessen' nach Ihrem Wohnort suchen und die entsprechende Themenkategorie abonnieren. Dann erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung, wenn das Ergebnis in Ihrem Wahlkreis bekannt gegeben wird (und natürlich auch unabhängig von der Wahl zu allen Nachrichten aus Ihrer Region). Bei dieser Bundestagswahl kommt ein neues Wahlrecht zur Anwendung, bei dem es keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr gibt. Dadurch wird die Größe des Bundestags beschränkt - aktuell sitzen 733 Abgeordnete darin, künftig werden es nur noch 630 sein. Die Parteien erhalten vereinfacht gesagt genau so viele Sitze, wie ihnen nach dem Anteil der Zweitstimmen zustehen. Wenn dann nicht genug Plätze für alle Gewinner eines Wahlkreises vorhanden sind, ziehen die Kandidatinnen und Kandidaten, die ihren Wahlkreis mit dem schwächsten Ergebnis gewonnen haben, nicht in den Bundestag ein. Interviews mit den Spitzenkandidaten, Stimmen aus der großen WDR-Umfrage 'Deutschland, wo brennt's?', Informationen zu Parteien, Wahlprogrammen und mehr: In der WDR aktuell App und auf wahl.wdr.de erhalten Sie alles, was Sie zur Wahl wissen müssen.





