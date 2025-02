Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Rhein-Erft-Kreis I: Ergebnisse & Hintergründe

Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Rhein-Erft-Kreis I. ,

Die Bundestagswahl 2025 in Deutschland findet am 23. Februar 2025 statt. Auch im Wahlkreis Rhein-Erft-Kreis I werden die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. In diesem Artikel erfahren Sie die wichtigsten Informationen zur Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Rhein-Erft-Kreis I. Die Wahlergebnisse werden nach der Stimmauszählung hier veröffentlicht. Der Artikel bietet Ihnen zudem eine Übersicht über die Städte und Gemeinden, die zum Wahlkreis Rhein-Erft-Kreis I gehören.

Zudem finden Sie hier einen Rückblick auf die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rhein-Erft-Kreis I. Bei der Bundestagswahl 2021 konnte Georg Kippels (CDU) mit 33,0 Prozent der Erststimmen das Direktmandat gewinnen. Die SPD, vertreten durch Aaron Spielmanns, erreichte 30,5 Prozent der Erststimmen und lag damit nur knapp dahinter. Die Grünen holten als drittstärkste Partei 13,2 Prozent der Erststimmen, während die FDP und die AfD auf den weiteren Plätzen folgten. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 wurden einige wichtige Änderungen an dem Wahlsystem vorgenommen. So wurde die Anzahl der Mandate im Bundestag von 598 auf 598 verringert. Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen. Dadurch kann es passieren, dass ein erfolgreicher Direktkandidat doch nicht in den Bundestag einzieht – nämlich dann, wenn seiner Partei basierend auf dem Zweitstimmen-Ergebnis nicht genug Sitze im Parlament zustehen. Wie sich diese Änderungen auf die Bundestagswahl 2025 auswirken werden, bleibt abzuwarten





