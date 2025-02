Bundestagswahl 2025: Warum Wahlkreisgewinner leer ausgehen könnten

Die Bundestagswahl 2025 wird mit einem neuen Wahlrecht durchgeführt, das eine feste Begrenzung des Parlaments auf 630 Sitze vorsieht. Das Zweitstimmendeckungsverfahren könnte zu erheblichen Veränderungen in der Sitzverteilung führen, bei denen einige Wahlkreisgewinner trotz ihres Sieges nicht ins Parlament einziehen.

Mit der Bundestagswahl 2025 wird erstmals das neue Wahlrecht angewendet, das eine feste Begrenzung des Parlaments auf 630 Sitze vorsieht. Was als Reform zur Verkleinerung des Bundestags begann, könnte schwerwiegende Konsequenzen haben: Zahlreiche Wahlkreisgewinner könnten leer ausgehen. Das bisher geltende System besagt, dass ein Gewin des Wahlkreises seit 1949 den sicheren Einzug in den Bundestag bedeutete. Doch durch das neue Zweitstimmendeckungsverfahren ändert sich dies grundlegend.

Eine Partei erhält nur so viele Mandate, wie ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Das führt dazu, dass Wahlkreissieger in manchen Fällen nicht ins Parlament einziehen, weil ihre Partei nicht genug Zweitstimmen auf Landesebene erreicht. Die Wahlkreise mit dem schwächsten Erststimmenergebnis kommen dann nicht zum Zuge. Um abzuschätzen, wie viele Wahlkreise ungedeckt bleiben, müssen sowohl die Erststimmenergebnisse als auch das Zweistimmenergebnis – auf Basis der aktuellen Umfragen – zur Ergebnissimulation herangezogen werden. Diese Berechnungen wurden mit einem eigens entwickelten Verfahren durchgeführt. Wendet man einheitliche Veränderungen über alle Bundesländer gleich an, so würde die Union aktuell 213 der 299 Wahlkreise (=71,2 Prozent aller Wahlkreise, plus 70) gewinnen. Die AfD würde 37 (+21 Wahlkreise), die SPD 35 (-86 Wahlkreise), die Grünen 11 (-5 Wahlkreise) und die Linke wieder 3 Wahlkreise gewinnen (vgl. Abbildung 1). Der Wahlkreis Leipzig II, der bereits 2017 und 2021 von der Linken gewonnen wurde, wird wieder der Linken zugerechnet, trotz eines kleinen CDU-Vorsprungs in der Wahlkreissimulation.Sollten FDP, Linke und BSW die Fünf-Prozent-Hürde überwinden oder die Linke drei Direktmandate gewinnen, würde das zu einer stärkeren Zersplitterung des Bundestags führen. Nach Berechnungen würden in diesem Szenario die Union allein vom Zweitstimmendeckungsverfahren betroffen werden. Die 213 gewonnenen Direktmandate sind mehr als die 201 Mandate, die der Union nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Da die CDU in den ostdeutschen Bundesländern und den Stadtstaaten wenig Direktmandate holen wird, sind es vor allem die westdeutschen Flächenländer bei denen ungedeckte Wahlkreise entstehen. Insgesamt sind nach der Simulation 24 Wahlkreise der CDU und 7 der CSU, also insgesamt 31, nicht gedeckt. Besonders betroffen wäre Baden-Württemberg, wo die CDU fast alle Wahlkreise gewinnen könnte, aber durch das moderate Zweitstimmenergebnis 7 Kandidaten nicht in den Bundestag schicken kann. In Bayern könnten ebenfalls bis zu 7 Mandate ungedeckt sein, in Hessen fünf und in Schleswig-Holstein 3. Aber selbst in Berlin könnte die CDU 2 ungedeckte erhalten. Besonders in Großstädten, wo Wahlkämpfe oft eng sind, könnte es dazu führen, dass Wahlkreise ohne direkte Repräsentation bleiben. Diese Regelung könnte für erhebliche Frustration bei den Wählern sorgen. Sollten FDP, Linke und BSW an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und die Linke nicht drei Direktmandate erzielen, hätte dies eine massive Veränderung der Sitzverteilung zur Folge. Die CDU/CSU würden ihre Mandate auf 236 steigern, während die AfD mit 165 Mandaten, die SPD mit 134 und die Grünen 94 Mandaten rechnen könnte (SSW 1 Mandat). Die Zahl der ungedeckten Wahlkreise würde hingegen auf 12 sinken, da weniger Parteien Mandate beanspruchen würden. Dieses Szenario hätte jedoch einen entscheidenden Nachteil: Rund 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen würden „verfallen“, da sie für Parteien abgegeben wurden, die nicht ins Parlament einziehen. Das wäre ein Rekord bei Bundestagswahlen. Dies könnte die Verfassungsmäßigkeit der Fünf-Prozent-Hürde erneut zur Diskussion stellen, wie schon frühere Urteile des Bundesverfassungsgerichts angedeutet haben. In diesem gemischten Szenario erreicht die Linke drei Direktmandate und zieht dadurch in den Bundestag ein, während das BSW und die FDP knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die CDU/CSU würde in diesem Szenario mit 225 Mandaten weiterhin die stärkste Kraft sein. Die AfD kämen auf 157 Sitzen, die SPD auf 127, die Grünen 90 Mandate und die Linke 30 Mandate (BSW 1 Mandat). Die Anzahl der ungedeckten Wahlkreise würde sich in diesem Fall 17 betragen, wobei die nur Union betroffen wäre.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundestagswahl 2025 Wahlrecht Zweitstimmendeckungsverfahren Fünf-Prozent-Hürde Sitzverteilung Wahlkreisgewinner

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

HEUTE: taz Talk über die Bundestagswahl 2025: Geschlechterpolitik nach der BundestagswahlWie geht’s nach der Wahl weiter für Frauen und Queers? Ein taz Talk mit Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Welche Parteien dürfen antreten?Der Bundeswahlausschuss hat die Liste der Parteien zu den Bundestagswahlen 2025 veröffentlicht. Neben etablierten Parteien sind auch einige neue und ungewöhnliche Formationen dabei. Das ZDF-Politbarometer zeigt die CDU/CSU weiterhin an der Spitze, gefolgt von der AfD, die stark zulegt.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025 – Wahlprogramme MigrationÜber Asyl und Migration wird vor der Bundestagswahl heftig gestritten. Vor allem die AfD hat radikale Pläne. Ein Blick in die Wahlprogramme der Parteien.

Weiterlesen »

Bundestagswahl 2025: Die Pläne der Parteien zum FachkräftemangelDer Artikel behandelt die Pläne der verschiedenen Parteien für den Kampf gegen den Fachkräftemangel in Deutschland vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Es werden die wichtigsten Punkte der Wahlprogramme der SPD, Grünen, CDU/CSU, FDP und AfD beleuchtet.

Weiterlesen »