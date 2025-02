Bundestagswahl: Nur Leichte Verschiebungen in den Umfragen

Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeigen die aktuellen Umfragen nur leichte Verschiebungen. Schwarz-Rot und Schwarz-Grün wären die einzigen Koalitionen mit einer Mehrheit im Bundestag. Die Linke verzeichnet bei jungen Wählern einen Anstieg.

Die heiße Phase des Wahlkampfes ist bei den Bürgern angekommen: 70 Prozent der Deutschen nennen die Bundestagswahl im aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer als wichtigstes Thema. Auf Platz zwei folgt mit großem Abstand die ökonomische Lage (36 Prozent), gefolgt von den Themen Zuwanderung und die Lage in den USA (je 25 Prozent). Aktuelle Umfrageergebnisse zeigen jedoch nur leichte Verschiebungen in der politischen Stimmung. Die Linke legt in der von Forsa erhobenen Umfrage einen Punkt zu und liegt damit über der Fünfprozenthürde. Für die Union geht es nach ihrem Absacken in der letzten Zeit nach einem Punkt nach oben. Die Grünen und die übrigen Parteien verlieren jeweils einen Punkt. Unverändert bleiben die Werte für die SPD, die AfD, die FDP und das BSW. Die Liberalen und das Bündnis Sahra Wagenknecht wären nach aktuellem Stand nicht im nächsten Bundestag vertreten. Für die Sozialdemokraten sind die 16 Prozent, die sie in der fünften Woche in Folge erreichen, schlechte Nachrichten. Der von CDU-Chef Friedrich Merz getätigte 'Tabu- und Wortbruch', Mehrheiten im Bundestag mithilfe der AfD anzustreben, hat weder ihren Umfragewerten noch denen der Grünen geholfen. Lediglich die Linke scheint davon zu profitieren.Konkret könnten die Parteien bei einer Bundestagswahl in dieser Woche mit folgendem Ergebnis rechnen: CDU/CSU 29 Prozent, AfD 20 Prozent, SPD 16 Prozent, Grüne 14 Prozent, Linke 6 Prozent, FDP 4 Prozent, BSW 4 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen zusammen 7 Prozent. Der Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler sowie der Unentschlossenen entspricht mit 23 Prozent in etwa dem Anteil der Nichtwähler bei der letzten Bundestagswahl (23,4 Prozent). Umgerechnet in Mandate sähe der Bundestag bei einem solchen Wahlergebnis so aus: Auf die CDU/CSU entfielen 215 Sitze, auf die AfD 148, auf die SPD 118, auf die Grünen 104, auf die Linke 44. Wegen einer Sonderregelung wäre der Südschleswigsche Wählerverband wahrscheinlich weiterhin mit einem Abgeordneten im Bundestag vertreten. Nach der Wahlrechtsreform ist die Zahl der Sitze im Deutschen Bundestag auf 630 begrenzt. Eine Koalition bräuchte folglich 316 Stimmen - die sogenannte Kanzlermehrheit. Sowohl Union und SPD (zusammen 333 Mandate) als auch Union und Grüne (319) würden diese Schwelle schaffen, Schwarz-Grün allerdings nur knapp. Union und AfD hätten ebenfalls eine rechnerische Mehrheit. Allerdings haben CDU und CSU jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. Unter den 18- bis 29-Jährigen wollen 19 Prozent die Linke wählen. Damit liegt die Partei gemeinsam mit den Grünen in dieser Altersgruppe auf Platz eins. Die SPD schneidet bei den jungen Wählern deutlich schlechter ab als in allen Altersgruppen insgesamt. In der Frage, wen die Deutschen zum Kanzler wählen würden, wenn das Amt durch eine Direktwahl besetzt würde, legt Unionskanzlerkandidat Merz um zwei Punkte zu. Gleichzeitig hat Merz im Politiker-Ranking von Forsa sechs Punkte verloren und kommt dort nur auf den neunten Platz. Vor ihm finden sich drei andere Unionspolitiker: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (Platz 2), der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (Platz 3) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (Platz 4). Die unterschiedlichen Trends in der Kanzlerfrage und im heute ebenfalls erscheinenden Politiker-Ranking erklären sich aus den Vergleichszeiträumen. Das Politiker-Ranking wurde zuletzt vor drei Monaten erhoben; die sechs Punkte hat Merz im Vergleich zum November verloren. Die Kanzlerfrage stellt Forsa wöchentlich. Für Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD würden sich aktuell 17 Prozent der Wähler entscheiden, wenn der Kanzler direkt gewählt würde statt vom Bundestag. Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Für den Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck geht es ebenfalls um einen Punkt nach oben, auf 23 Prozent. AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel verliert einen Punkt. Für sie würden sich 15 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden. Ein Fünftel der Wahlberechtigten (21 Prozent) würde keinen der vier Kandidaten zum Kanzler wählen. Bei der politischen Kompetenz liegt die Union wie in den beiden vergangenen Wochen bei unverändert 16 Prozent. 10 Prozent der Wahlberechtigten nennen auf die Frage, wer mit den Problemen in Deutschland am besten fertig werde, die AfD, ein Minus von einem Punkt. Für die SPD geht es um einen Punkt rauf auf 9 Prozent, die Grünen stehen in der Frage nach der politischen Kompetenz unverändert bei 8 Prozent. 52 Prozent der Deutschen trauen keiner Partei die Lösung der Probleme im Land zu. Die Daten zum RTL/ntv-Trendbarometer wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland zwischen dem 4. und dem 10. Februar erhoben





