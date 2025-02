Bundestagswahl: Scholz und Merz liefern sich Schlagabtausch in letzter Debatte

Vor der Bundestagswahl liefern sich die Spitzenkandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz einen heftigen Schlagabtausch in der letzten Bundestagssitzung. AfD-Chef Tino Chrupalla ist zuversichtlich, während Kevin Kühnert sich aus der Politik zurückzieht.

Eineinhalb Wochen vor der Wahl liefern sich die Spitzenkandidaten im Bundestag einen Schlagabtausch. Scholz und Merz attackieren sich heftig. Alle News hier im Wahlkampf-Ticker. AfD und Abschiebung: Diese politischen Themen erreichen Jungwähler am häufigsten über Social Media. Eine breite Mobilisierung durch andere Parteien scheint es weniger zu geben.

Scholz: Ewiges Aufrüsten verhindern Kanzler Olaf Scholz (SPD) will die Rückkehr zu einer Rüstungskontrolle trotz der aktuellen Unterstützung der Ukraine mit Waffen im russischen Angriffskrieg nicht aus den Augen verlieren. 'Wir müssen das ewige Aufrüsten verhindern', sagt der SPD-Kanzlerkandidat weniger als zwei Wochen vor der Bundestagswahl bei einem Bürgergespräch in Cottbus. 'Wir würden uns nichts lieber wünschen, als wieder über Rüstungskontrolle in Europa zu reden.' Er betont: 'Das würde mehr Sicherheit mit sich bringen, das müssen wir auch eines Tages wieder schaffen.' Europa muss nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nach Worten von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in der Außen-, Sicherheits- und Handelspolitik fest zusammenstehen. Europa solle sich auf die großen Themen konzentrieren, statt 'im Klein-Klein' in den Lebensalltag der Menschen hineinzuregieren, sagt der CDU-Parteichef bei einer Wahlkampfveranstaltung in Eslohe im Hochsauerland. Es sei wichtig, dass die Europäische Union mit einer Stimme spreche und 'nicht als Zwerg nach Washington komme'. Denn sonst werde die EU dort auch als Zwerg behandelt. Wahlkampf pur bei der letzten Bundestagsdebatte vor der Wahl: Vor allem zwischen Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz ging es heftig zu Sache. Einschätzungen von Wulf Schmiese. Die letzte Bundestagssitzung vor der Wahl hat mehr vom großen Drama als von einer Parlamentsdebatte. Überall weht ein Hauch von Abschied - und Kevin Kühnert gibt ein Kurz-Comeback. Im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt war die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl besonders gering. Wie sieht die Stimmung der Menschen vor Ort diesmal aus? In der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl ging es heftig zur Sache zwischen Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese mit Einschätzungen zur Debatte. AfD-Chef Tino Chrupalla zeigt sich mit Blick auf den Wahltag Ende nächster Woche demonstrativ überzeugt von einem AfD-Erfolg. 'Herr Mützenich, die Bürger werden am 23. Februar das Tor zum Paradies aufstoßen. Wahltag ist Zahltag, Herr Mützenich', sagt Chrupalla in der letzten Debatte des Bundestags in dieser Legislaturperiode. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat CDU/CSU und SPD zu einer Reform der Schuldenbremse aufgerufen. 'Damit hätten die Menschen am Ende ein Land, das sie verdient hätten. Ein Land, das einfach funktioniert.' Für die nötigen Mehrheiten müssten beide Fraktionen aber gemeinsam mit den Grünen handeln. Dröge plädierte für die Sanierung des Schienennetzes und von Brücken, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auch auf dem Land, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und mehr Ladesäulen für Elektroautos. Mit einem Angriff auf seinen Widersacher Friedrich Merz hat Olaf Scholz die letzte Plenarsitzung im aktuellen Bundestag eröffnet. Dessen scharfe Antwort ließ nicht auf sich warten. Hat sich der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert aus dem Bundestag verabschiedet. 'Schützen wir das, was wir lieben. Schützen wir unsere Demokratie', sagt der SPD-Abgeordnete, der sich aus der Politik zurückzieht. 'Ich tue das in Zukunft von außen, bitte tun Sie es von hier drin.' Der Berliner SPD-Politiker Kühnert war im Oktober aus gesundheitlichen Gründen als Generalsekretär zurückgetreten. Er kündigte damals auch an, bei der Wahl nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat zum Ende der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl die Abgeordneten zu Gesprächsbereitschaft und gegenseitigem Respekt aufgerufen. Es liege an den gewählten Vertreterinnen und Vertretern, 'das Vertrauen in die freiheitliche Demokratie zu stärken, das Vertrauen in eine lösungsorientierte Politik', sagt sie im Bundestag. Besorgt zeigt sich Bas wegen zahlreicher Anfeindungen und Angriffe im Wahlkampf. Bas rief gleichzeitig alle Bürgerinnen und Bürger auf, zur Wahl zu gehen. 'Machen sie von Ihrem demokratischen Grundrecht Gebrauch.' Sie sei 'der festen Überzeugung, unsere freiheitliche Demokratie kann für die meisten Probleme der Menschen Lösungen finden'. Tief zerstritten hat sich der Bundestag knapp zwei Wochen vor der vorgezogenen Neuwahl mit einer letzten Debatte über die Lage in Deutschland verabschiedet. 'Ganz klar hat heute der Bierzeltcharakter überwogen', so ZDF-Reporterin Winnie Heescher. Politikwissenschaftlerin bilanziert Debatte: 'Angriffslustig und Blick nach vorn' Scholz, Merz, Habeck, Lindner und Weidel – im Vergleich zu den TV-Debatten hätten die Spitzenpolitiker eine Schippe draufgelegt, so Politikwissenschaftlerin Prof. Jasmin Riedl





