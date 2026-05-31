Bundestrainer Alfred Gíslason: Es kann alles passieren

Der deutsche Bundestrainer Alfred Gíslason hat nach den dramatischen Halbfinals der Handball-Europameisterschaft 2022 seine Analyse abgegeben. Er sieht keinen klaren Favoriten im Finale zwischen Melsungen und THW Kiel.

Melsungen hat bislang die Mannschaft gestellt, die am besten gespielt hat. Sie haben deutlich mehr Breite im Kader als der THW. Trotzdem muss man sagen: Es kann alles passieren.

Der deutsche Bundestrainer Alfred Gíslason (66) erlebte am Samstag in der Hamburger Barclays Arena vor mehr als 11.000 Zuschauern zwei dramatische Halbfinals, die primär von zwei Torhütern entschieden wurden - Andreas Wolff (35) auf Kieler, Nebojsa Simic (33) auf Melsunger Seite. Wolff habe eine sehr gute Leistung gezeigt, fünf bis sieben Siebenmeter gehalten und in den Schlusssekunden noch eine fantastische Parade ausgepackt.

Sein Ex-Klub Kiel habe verdient gewonnen, auch wenn die Norddeutschen es laut Gislason ein bisschen verschlafen hätten, die Partie früher zuzumachen. Wichtig sei auch gewesen, dass sie das Sieben-gegen-Sechs clever gespielt haben. Das klare 37:30 gegen Titelverteidiger Flensburg überraschte auch den Bundestrainer. Der SG-Auftritt sei für ihn unerklärlich gewesen.

Man muss sagen, dass Melsungen ein sehr starkes Spiel gemacht hat, lobt Gíslason im Gespräch mit BILD. Dazu kam für ihn eine überragende Torhüterleistung von Simic - ähnlich wie bei Andi im ersten Spiel. Hier der THW, der sich mit Erfahrung, Mentalität und Wolffs Wahnsinn ins Finale gekämpft hat. Dort Melsungen, die laut Gíslason bislang die Mannschaft ist, die am besten gespielt hat.

Dennoch sieht der Isländer keinen klaren Favoriten. Zwar verfüge die MT über deutlich mehr Breite im Kader, zugleich könnte die kürzere Regenerationszeit zum Faktor werden. Deshalb endet auch seine Analyse mit einer Warnung an alle, die dieses Finale schon entschieden sehen: Es kann alles passieren





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