Bundestrainer äußert sich vor Spiel gegen Curacao: "Positiv gestimmt und voller Energie"

Der deutsche Bundestrainer spricht im Vorfeld des Spiels gegen Curacao über die Temperaturen, Aufstellung, Spielerprofile und die Offensivkraft des Teams. Er betont die Notwendigkeit, konzentriert zu bleiben und die Atmosphäre aufzunehmen, und äußert sich zu den Stärken des Gegners.

Der Bundestrainer von Deutschland hat sich im Vorfeld des Spiels gegen Curacao zu verschiedenen Themen geäußert. Er erwähnt, dass neben Deutschland und Curacao auch viele andere Nationen involviert sind, und bemerkt, dass die Temperaturen für die Spieler eine Rolle spielen, auch wenn sie für ihn persönlich nicht so relevant sind.

Bei der Aufstellung wurde darauf geachtet, die Spieler möglichst auf ihren angestammten Positionen einzusetzen, um einen guten Start zu erwischen. Er hebt die Qualität der beiden Spieler Nene und David hervor, die unterschiedliche Profile haben: Nene ist ballbesitzorientiert und fühlt sich im Zentrum wohler, während David die Linie entlangläuft und viel Emotionen und Power einbringt. Beide könnten eingesetzt werden und machten ihre Sache sehr gut.

Der Trainer betont, dass alle drei Spieler in Topform sein müssen, um ein gutes Turnier zu bestreiten. Dies sei auch der Grund, warum Jamal beginnt. Jamal habe sich gesteigert und benötige den Rhythmus, den er nur als Starter bekomme. Mit Kai in der Offensive verfüge das Team über eine massive Offensivkraft, die für den Gegner schwer zu kontrollieren sei, wenn die drei Spieler ins Rollen kommen.

Gegenüber Curacao zeigt der Trainer Respekt und stellt klar, dass Curacao nichts zu verlieren habe und nur nach vorne spielen werde. Die Spieler seien gut ausgebildet, meist in den Niederlanden, wo viel Wert auf Technik gelegt werde. Der Bundestrainer ist positiv gestimmt und voller Energie, hat alle Belastungsproben bestanden und baut auf eine gute Restverteidigung, da Curacao über offensive Spieler verfüge, die überraschen könnten. Trotz seiner langjährigen Erfahrung sei das Prickeln bei solchen Events immer noch vorhanden.

Die Mannschaft sei top und alle fit, es herrsche eine positive Angespanntheit. Man müsse hochkonzentriert sein, um ein gutes Spiel abzuliefern. Wichtig sei auch, sich von der Atmosphäre anstecken zu lassen und diese mitzunehmen





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