Bundestrainer Julian Nagelsmann: Ein Mann mit Humor und einem Auge für die kleinen Dinge

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat beim WM-Auftaktsieg gegen Curaçao in Houston nicht nur für einen überzeugenden Sieg gesorgt, sondern auch für Gesprächsstoff. Der 38-Jährige änderte in der ersten Halbzeit sein Outfit und erschien in einem gestreiften Hemd von Ausrüster Marc O'Polo, einer helle Stoffhose und Adidas-Sneakers in einem hellen Braunton.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat beim WM-Auftaktsieg gegen Curaçao in Houston nicht nur für einen überzeugenden Sieg gesorgt, sondern auch für Gesprächsstoff. Der 38-Jährige änderte in der ersten Halbzeit sein Outfit und erschien in einem gestreiften Hemd von Ausrüster Marc O'Polo, einer helle Stoffhose und Adidas-Sneakers in einem hellen Braunton.

Nach der Pause folgte Outfit Nummer drei, ein schlichtes schwarzes T-Shirt mit den Namen von Fans gedruckt. Nagelsmann hatte das Shirt bereits beim 4:0-Testsieg gegen Finnland vor der WM getragen und wollte es nun als Belohnung für die gute Stimmung auf den Rängen wieder tragen. Die Fans haben heute gute Stimmung gemacht und Nagelsmann wollte das mit dem einen oder anderen Namen auf dem Shirt noch mal belohnen.

Das kommt nun in die Wäsche und soll nächsten Samstag wieder parat liegen. Bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste und guter Stimmung auf den Rängen wird das Shirt sicherlich wieder zu sehen sein. Die Frage ist nun, ob Nagelsmann auch in den nächsten Spielen wieder ein neues Outfit wählen wird, um die Fans zu überraschen. Eines ist jedoch sicher, Nagelsmann hat mit seinem Outfitwechsel sicherlich nicht nur die Fans, sondern auch die Medien auf sich aufmerksam gemacht.

Der 38-Jährige hat damit gezeigt, dass er nicht nur ein guter Trainer ist, sondern auch ein Mann mit Humor und einem Auge für die kleinen Dinge. Die Fans werden sicherlich noch lange über den Outfitwechsel von Nagelsmann sprechen und sich fragen, ob es noch mehr Überraschungen in den nächsten Spielen geben wird. Die WM in Katar ist noch lange nicht vorbei und Nagelsmann hat sicherlich noch viele Überraschungen in petto.

Die Frage ist nun, ob er auch in den nächsten Spielen wieder ein neues Outfit wählen wird, um die Fans zu überraschen. Eines ist jedoch sicher, Nagelsmann hat mit seinem Outfitwechsel sicherlich nicht nur die Fans, sondern auch die Medien auf sich aufmerksam gemacht. Der 38-Jährige hat damit gezeigt, dass er nicht nur ein guter Trainer ist, sondern auch ein Mann mit Humor und einem Auge für die kleinen Dinge.

Die Fans werden sicherlich noch lange über den Outfitwechsel von Nagelsmann sprechen und sich fragen, ob es noch mehr Überraschungen in den nächsten Spielen geben wird. Die WM in Katar ist noch lange nicht vorbei und Nagelsmann hat sicherlich noch viele Überraschungen in petto





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julian Nagelsmann WM Curaçao Outfitwechsel Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bundestrainer Nagelsmann kämpft mit einem MankoAm Sonntagabend deutscher Zeit feiert Julian Nagelsmann seine Premiere bei einer Weltmeisterschaft. Für den Bundestrainer geht es in den kommenden Wochen um viel, wenn nicht sogar um alles.

Read more »

Dick Advocaat: 'Julian Nagelsmann ist ein exzellenter Trainer'Vor dem Gruppenspiel zwischen Deutschland und Curaçao lobt der niederländische Nationaltrainer Dick Advoost den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann als hervorragenden und fantastischen Trainer. Die beiden Trainer trennen 40 Jahre. Advocaat kündigt an, dass Curaçao als Außenseiter Deutschland das Leben schwer machen will. Zudem spricht er über den Einfluss von Torwart Manuel Neuer.

Read more »

Aufregung um Spruch von Jürgen Klopp: Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert gelassenIm DFB-Lager ging es bisher harmonisch zu. Nur eine lockere Bemerkung von TV-Experte Jürgen Klopp sorgte für leichte Unruhe. Alle Beteiligten bemühen sich jetzt darum, die Wogen zu glätten.

Read more »

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt drei verschiedene Outfits beim 7:1-DFB-Spiel gegen CuraçaoLockeres Outfit vor dem Spiel, deutlich schicker dann am Spielfeldrand bei seiner WM-Premiere als Bundestrainer: Julian Nagelsmann zog sich kurz vor Anpfiff des DFB-Spiels noch schnell um.

Read more »