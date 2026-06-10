Bundestrainer Julian Nagelsmann geht mit 26 Spielern plus einem Trainingstorhüter in die WM 2026. Vor dem Start ins Turnier analysieren wir die Rollen der einzelnen Akteure im Kader.

Bundestrainer Julian Nagelsmann geht mit 26 Spielern plus einem Trainings torhüter in die WM 2026 . Vor dem Start ins Turnier analysieren wir die Rollen der einzelnen Akteure im Kader.

Der Großteil der Startelf dürfte besetzt sein, nur noch wenige Fragezeichen hinsichtlich der Aufstellung bleiben. Der Kader teilt sich in mehrere Gruppen mit potenziellen Stammspielern, wiederkehrenden Jokern und situationsspezifischen Spielern auf. Wir analysieren die einzelnen Positionsgruppen und schauen, welcher Spieler welche Rolle einnimmt.

Manuel Neuer ist als Nummer eins für die WM gesetzt, er spielte eine starke Qualifikation, ließ sich in der Bundesliga mit der TSG Hoffenheim kaum etwas zuschulden kommen und bekam sogar von Nagelsmann höchstselbst das Vertrauen Richtung WM ausgesprochen. Neuer war nach der EM 2024 eigentlich zurückgetreten und hatte noch vor wenigen Monaten ein Comeback deutlich ausgeschlossen. Doch es kam anders. Die Hauptaufgabe lag darin, die besten drei Torhüter des Landes zu nominieren.

Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ihn zu kontaktieren, erklärte Nagelsmann. Manuel Neuer wird in Nordamerika seine fünfte WM als Stammtorwart bestreiten - sofern sein Körper mitmacht. Der 40-Jährige verpasste die finalen Spiele der Saison und auch die beiden Test-Länderspiele verletzt, erneut machte die Wade Probleme. Nagelsmann hob die Aura hervor, die Neuer auch im hohen Alter noch umgebe.

Er gibt dem Team eine Sicherheit, er ist ein Spieler, der Weltklasse-Niveau hat, der auch eine Wirkung auf die eigene Mannschaft hat - und auch auf den Gegner. Er ist ein Spieler, der besondere Momente kreieren kann. Und in so einem Turnier brauchst du besondere Momente, stellte er klar. Kevin Trapp wird als Nummer zwei paratstehen, sollte Neuer auch während der WM eine Pause benötigen.

Dass auf ihn Verlass ist, bewies er nicht zuletzt gegen die USA. Nagelsmann adelte den 36-Jährigen als Weltklasse-1b-Lösung, der bei halbwegs normalem Turnierverlauf aber keine Aussicht auf Spielzeit hat. Die Aufgabe des Ex-Stuttgarters ist es, im Training sein hohes Niveau zu zeigen und die Qualität zu stärken. Ebenfalls mit vor Ort ist der 22-Jährige Oliver Baumann, der zwar nicht zum nominellen Kader gehört, aber als Trainingstorhüter die übrigen Keeper entlasten soll.

Zudem kann der 22-Jährige erste Turniererfahrungen sammeln. Joshua Kimmich wird auf den Taktikbögen als Rechtsverteidiger geführt und wird gegen den Ball auch entsprechend agieren. In Ballbesitz aber soll der 31-Jährige ins Zentrum rücken und das Spiel antreiben. Kimmich ist der klare Leader der Mannschaft, über den das Spiel laufen soll.

Gleichzeitig will er sich selbst etwas beweisen. Zweimal war für ihn bei einer WM in der Vorrunde Schluss, dieser Makel seiner Karriere soll behoben werden. Doch es bleiben Zweifel, ob Kimmich vor allem defensiv gegen die Gegner auf Topniveau die richtige Besetzung auf der rechten Seite ist. Alternativen hat Nagelsmann nicht nominiert, zumindest auf den ersten Blick.

Kein einziger gelernter Rechtsverteidiger steht im Kader. Er habe verschiedene Optionen für den Fall eines Kimmich-Ausfalls im Kopf, betonte Nagelsmann. Klar aber ist: Gerade mit dem Ball wäre Kimmich nicht zu ersetzen. Er ist einer der klaren Fixpunkte.

Der Frankfurter Brown hat sich zuletzt in den Vordergrund gespielt und bekam von Nagelsmann auch gegen Finnland und die USA das Vertrauen, das der Youngster zurückzahlte. Zumindest gegen Curacao dürfte der 22-Jährige erneut den Vorzug erhalten. Der sechs Jahre ältere Raum muss sich hingegen zunächst mit der Herausfordererrolle begnügen und versuchen, im Training auf sich aufmerksam zu machen.

Sein Pfund: Raum kann über Freistöße und Flanken eine besondere Dimension ins Spiel bringen, die ihn je nach Spielverlauf als Joker zu einer Waffe machen könnte





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