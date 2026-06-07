Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt DFB-Stars den Sonntag frei

Die DFB-Stars feiern in Chicago nach dem 2:1-Sieg gegen die USA. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der Mannschaft den Sonntag frei gegeben, und die Spieler haben sich das zu Herzen genommen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt den DFB-Stars den Sonntag frei, nachdem sie den USA mit 2:1 besiegt haben. Die Mannschaft nimmt sich die Freigabe zu Herzen und feiert in Chicago .

Die Nationalmannschaft trifft sich am Abend zum Teamabend und besucht den angesagten Nachtklub Tao, wo Star-DJ DJ Snake auflegt. Rund 15 Spieler des Kaders sind anwesend, darunter auch die Stars Kai Havertz und Youssoufa Moukoko. Nach dem Teamabend geht es am Montagmorgen per Flugzeug in das WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina. Der Chef persönlich hat die Party-Freigabe erteilt, und die DFB-Stars ließen sich das nicht zweimal sagen.

Die Mannschaft hat sich die Worte von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Herzen genommen, als er sagte: Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben. Die Spieler haben sich das zu Herzen genommen und haben sich am Abend zum Teamabend getroffen, um gemeinsam zu Abend zu essen und danach in den angesagten Nachtklub Tao zu gehen. Dort legte ab 1.30 Uhr Star-DJ DJ Snake auf.

DJ Snake wurde 2016 durch seinen Song mit Justin Bieber bekannt, der bei Spotify mehr als eine Milliarde Mal aufgerufen wurde. Der Star-DJ ist auch großer PSG-Fan und hat sich bei Champions-League-Spielen gegen Liverpool gesehen. Hinter ihm saß auch Leonardo DiCaprio und seine Freundin Camila Morrone. Die Mannschaft wird sich am Montagmorgen per Flugzeug in das WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina begeben.

Der Chef persönlich hat die Party-Freigabe erteilt, und die DFB-Stars ließen sich das nicht zweimal sagen





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