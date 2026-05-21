Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt WM-Aufgebot Spieler für Spieler vor

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein Aufgebot für die Fußball-WM Spieler für Spieler vorgestellt. Die Aktion im Netz begann am Dienstagmorgen sechs Stunden vor der Bekanntgabe des kompletten Aufgebots mit Kapitän Joshua Kimmich.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ähnlich wie bei der Schnitzeljagd vor der Heim-EM auch sein Aufgebot für die Fußball -WM Spieler für Spieler vorgestellt. Die Aktion im Netz begann am Dienstagmorgen sechs Stunden vor der Bekanntgabe des kompletten Aufgebots mit Kapitän Joshua Kimmich .

Danach folgten am DFB-Campus die Namen von zwölf Stars für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Spieler bekommen ein kleines Filmchen, in denen sich neben dem Bundestrainer auch Freunde oder die Familie zu "ihren" WM-Fahrern äußern. Bei Kimmich sind dies seine Ehefrau Lina und ein Jugendfreund. Nagelsmann nennt den Bayern-Profi "ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen und Fußballprofi werden wollen, weil du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst".

Der Bundestrainer weiter: "Ich bin sehr froh, dass du auch mein Leader auf dem Feld bist, führ' die Mannschaft voran, führ' sie idealerweise zum WM-Titel! Bleib wie du bist, gib Vollgas – herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück dir die Daumen.

" Deniz Undav spielt auch für Deutschland bei der Fußball-WM. "Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen zu finden und Torgefahr auszustrahlen. Du bist ein echter Torjäger", lobte Nagelsmann den VfB-Profi: "Eine weitere riesige Fähigkeit von dir ist, mit deinen lockeren Sprüchen, deinen Witzen und deinem Charme die Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr langen WM brauchen.

" Nagelsmann hatte Deniz Undav vorab eine Jokerrolle zugeschrieben und sah sich durch das Tor des Einwechselspielers in seiner Entscheidung bestätigt, reagierte aber gereizt und mit kritischen Worten in Undavs Richtung auf Nachfragen.





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