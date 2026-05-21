Bundestrainer Julian Nagelsmann teilt sein WM-Aufgebot mit

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein Aufgebot für die Fußball-WM mitgeteilt. Die Aktion im Netz begann am Dienstagmorgen sechs Stunden vor der Bekanntgabe des kompletten Aufgebots. Die Spieler bekommen ein kleines Filmchen, in denen sich neben dem Bundestrainer auch Freunde oder die Familie zu ihren WM-Fahrern äußern.

Frankfurt am Main (SID/dpa). Der Bundestrainer Julian Nagelsmann teilt mit, wie er sein Aufgebot für die Fußball-WM Spieler für Spieler aufstellt. Die Aktion im Netz begann am Dienstagmorgen sechs Stunden vor der Bekanntgabe des kompletten Aufgebots (13 Uhr) mit Kapitän Joshua Kimmich .

Danach folgten am DFB-Campus die Namen von zwölf Stars für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Alle Spieler bekommen ein kleines Filmchen, in denen sich neben dem Bundestrainer auch Freunde oder die Familie zu ihren WM-Fahrern äußern.

Bei Kimmich sind dies seine Ehefrau Lina und ein Jugendfreund. Nagelsmann nennt den Bayern-Profi "ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen und Fußballprofi werden wollen, weil du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst". Der Bundestrainer weiter: "Ich bin sehr froh, dass du auch mein Leader auf dem Feld bist, führ' die Mannschaft voran, führ' sie idealerweise zum WM-Titel! Bleib wie du bist, gib Vollgas – herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch.

Ich drück dir die Daumen.

" Der Stuttgarter Angreifer Deniz Undav spielt auch für Deutschland bei der Fußball-WM. "Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen zu finden und Torgefahr auszustrahlen. Du bist ein echter Torjäger", lobte Nagelsmann den VfB-Profi: "Eine weitere riesige Fähigkeit von dir ist, mit deinen lockeren Sprüchen, deinen Witzen und deinem Charme die Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr langen WM brauchen.

" Undav war in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 19 Treffern der zweitbeste Torjäger hinter Schützenkönig Harry Kane. Sechs weitere Treffer legte er auf – seine 25 Scorerpunkte bedeuteten Rang vier in der Liste der Torbeteiligungen hinter den Münchner Superstars Kane, Michael Olise und Luis Díaz. Dennoch hatte es rund um das Länderspiel im März gegen Ghana (2:1) eine Debatte um den Siegtorschützen gegeben.

Nagelsmann hatte ihm vorab eine Jokerrolle zugeschrieben und sah sich durch das Tor des Einwechselspielers in seiner Entscheidung bestätigt, reagierte aber gereizt und mit kritischen Worten in Undavs Richtung auf Nachfragen





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