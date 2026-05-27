Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft treffen sich in Herzogenaurach

Das deutsche Fußball-Team unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft sich in Herzogenaurach für die WM-Vorbereitung. Die Mannschaft wird in den nächsten Tagen in Deutschland trainieren, bevor sie nach Chicago fliegt.

Bis zum Mittag kam das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Home Ground in Herzogenaurach bei Partner Adidas zusammen. Rund 25 Fans warteten am Eingangstor bei brühender Hitze, darunter viele Kinder.

Zu sehen bekamen sie ihre Lieblinge jedoch fast nicht. Die fuhren mit abgedunkelten Scheiben vor und aufs Gelände. Doch zwei Stars stoppten! Als Erster hielt Linksverteidiger David Raum an, als er die winkenden Fans sah - darunter einen Jungen im Trikot seines Klubs RB Leipzig.

Gustav freute sich hinterher, sagte zu BILD: David hat zu mir gesagt: Wenn schon einer mein Trikot trägt, dann muss ich auch anhalten. Auffällig auch: Offensiv-Star Leroy Sané kam im Privatwagen vorgefahren - einem Mercedes SLS mit Münchner Kennzeichen. Auch er hielt kurz bei den Fans an, gab bereitwillig Autogramme. Wie geplant sind nach BILD-Informationen zunächst 25 Spieler des 26-Mann-Kaders angereist, plus Trainings-Keeper Jonas Urbig.

Nur Kai Havertz fehlte. Mit seinem Klub Arsenal bestreitet er am Samstag noch das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain in Budapest. Am Nachmittag sprechen Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler dann gemeinsam zur Presse. Am Donnerstag geht es erstmals auf den Platz.

Bereits bei der Kadernominierung vergangene Woche hatte Nagelsmann betont: Die sind alle heiß und haben Bock. Wie geht es danach weiter? Nach drei Einheiten in Herzogenaurach geht's am Samstag bodenständig die rund 200 Kilometer einmal quer durch Deutschland mit dem Teambus nach Frankfurt. Genächtigt wird nach BILD-Informationen erstmals im Herbst 2025 eröffneten Luxushotel Kenned 89 nahe dem Campus.

Am Abend schaut die Mannschaft hier dann gemeinsam das Champions-League-Finale. Am Sonntag steht das letzte, bereits ausverkaufte Heim-Testspiel an. Gegner in Mainz ist Finnland. Die letzte öffentliche Trainingseinheit vor dem Abflug am Montag ist mit 800 Fans ebenfalls bereits restlos ausverkauft.

Dienstagmittag geht es dann nach Chicago, wo der DFB den zweiten Teil der WM-Vorbereitung absolvieren und im Waldorf Astoria nächtigen wird. Nach dem letzten Testspiel gegen Co-Gastgeber USA geht es dann am 8. Juni ins Team-Quartier nach Winston-Salem (North Carolina)





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