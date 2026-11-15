Bundestrainer Jürgen Klopp: Keine Sorgen um die Stürmer trotz 0 Tore

Nach dem 3:1-Sieg in Serbien spricht sich Jürgen Klopp gegen Stürmer-Diskussionen aus. Kai Havertz und Niclas Füllkrug warten auf Treffer, doch die Mannschaft fokussiert sich auf das Viertelfinale.

Das DFB-Team hat in Serbien mit 3:1 gewonnen und nutzt die nächste Chance am Montag im Endspiel gegen Holland, um das Viertelfinale der Nations League zu erreichen. Unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp, der 59 Jahre alt ist, entwickelt sich die Leistung der Auswahl immer besser. Dennoch gibt es eine statistische Baustelle, die in der öffentlichen Debatte oft thematisiert wird: In den letzten fünf Spielen unter der Ägide von Jürgen Klopp erzielte das DFB-Team noch kein einziges Tor durch einen klassischen Stürmer.

Strategische Offenheit bei der Torgefahr

Die Tore in den vergangenen Spielen resultierten aus zwei Treffern von Noni Maiga und Maximilian Becher sowie einem Eigentor der serbischen Abwehr. Für Jürgen Klopp ist die aktuelle Statistik irrelevant, da der Fokus auf der Entwicklung von Torgefahr aus allen Positionen liegt. Der Coach betonte klar, dass er sich keine Sorgen um die Situation im Sturm macht, solange das Team siegt. Ihm ist es im Moment egal, wer die Tore schießt, solange die Mannschaft die gewünschten Ergebnisse liefert.

Also read Klopp vor Serbien: Nations League Spiel in Belgrad mit Blick auf Niederlande

Kai Havertz wartet auf seinen Länderspieltreffer

Der Nummer-1-Stürmer Kai Havertz, der 27 Jahre alt ist, wartet seit dem Sommer auf einen Treffer in der Nationalmannschaft. Sein letzter Länderspieltor gelang ihm beim WM-Aus gegen Paraguay im Sommer des Vorjahres. Beim Spiel gegen Serbien dachte er kurz, dass ihm der Treffer nach einem Kopfball zugerechnet wird, als die Serben ein Eigentor erlitten. Dies wurde jedoch nicht bestätigt. Havertz selbst relativiert das Thema und betont, dass es letztlich egal sei, wer trifft, und dass Tore früher oder später kommen werden.

Die Diskussion um Havertz und seine Rolle als klassischer Neuner dauert an. Allerdings ist er nicht der einzige Angreifer, der auf seine erste Goal-Zählung wartet. Niclas Füllkrug, der 33 Jahre alte Stürmer aus Bremen, gilt aktuell als formstärkster Angreifer mit neun Toren in der Liga. Er folgt auf Mory Fofana, der sechs Tore erzielt hat, gefolgt von Maximilian Burkardt mit fünf Treffern. Kai Havertz hat drei Länderspieltore auf seinem Konto, während Alexander Esswein und Denís Alarcón noch auf ihre ersten Erfolge in der Nationalelf warten.

Advertisement

Niclas Füllkrug fordert keine Sonderrolle

Obwohl Niclas Füllkrug in Topform ist und als echter Neuner gilt, hat er keine Sonderrolle gefordert. Er durfte in Serbien für gut 15 Minuten eingewechselt werden, hatte aber nur einen nennenswerten Torschuss, da im Angriffsvorlauf wenig passierte. Füllkrug freute sich über sein Comeback nach über einem Jahr Abstinenz, stellt sich jedoch voll in den Dienst der Mannschaft. Er betont, dass es nicht darum gehe, persönliche Statistiken zu verbessern, sondern um den gemeinsamen Erfolg.

Die Perspektive von Niclas Füllkrug ist klar: Das Augenmerk liegt auf der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Es ist wichtig, eine intensive Einheit zu sein, gegen die Gegner ungern antreten. Dies gilt unabhängig davon, wer auf der anderen Seite steht. Der Fokus liegt auf der Teamleistung und der intensiven Spielweise, die das DFB-Team auszeichnet.

Ausblick auf das entscheidende Spiel gegen Holland

Am Montag steht das Endspiel gegen Holland an, das über den Einzug ins Viertelfinale entscheidet. Die Mannschaft hat das Ziel, gegen die Niederländer zu gewinnen und sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Jürgen Klopp hat seine Spieler ermutigt, sich nicht von externen Diskussionen ablenken zu lassen. Der Co-Trainer Thomas Strunz und das gesamte Stab unterstützen die Linie, dass kollektiver Erfolg vor individueller Statistik steht.

Das DFB-Team ist bestens auf die Herausforderung vorbereitet. Die Spieler wissen, dass sie gegen Holland alle Ressourcen ausschöpfen müssen. Die Stimmung in der Mannschaft ist positiv, und alle Spieler sind motiviert, ihren Beitrag zum Sieg zu leisten. Die Vergangenheit zeigt, dass das Team unter Jürgen Klopp in entscheidenden Momenten stark auftritt.

Advertisement

Die Erwartungen an das Spiel gegen Holland sind hoch, da ein Sieg den Weg zum Titel freimachen würde. Die Mannschaft ist bereit, die notwendige Intensität und Disziplin aufzubringen, um die Niederländer zu besiegen. Die Fans und Experten beobachten gespannt, wie sich die Strategie von Jürgen Klopp in der kommenden Partie bewährt und ob die Stürmer endlich die entscheidenden Tore erzielen können.