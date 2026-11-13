Bundestrainer Klopp: Ter Stegen im DFB-Tor gegen Serbien

Jürgen Klopp steht vor seinem fünften Spiel als Bundestrainer. Die DFB-Elf trifft in der Nations League in Belgrad und drei Tage später in Berlin auf Serbien.

Bundestrainer Jürgen Klopp steht vor seinem fünften Spiel im Amt. Die DFB-Elf trifft in der Nations League auf Serbien, die Partie findet am 13. November in Belgrad statt. Drei Tage später folgt das Heimspiel in Berlin, sodass die Mannschaft innerhalb kurzer Zeit zwei wichtige Duelle bestreiten muss.

Für die laufende Länderspielpause hat Klopp zwei separate Kader mit insgesamt 44 Spielern nominiert. Die lange Länderspielphase verlief mit zwei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage recht wechselhaft. Genau diese Bilanz macht die beiden Begegnungen mit Serbien zu einem wichtigen Prüfstein für das Team.

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Marc-André ter Stegen bleibt im Tor der DFB-Elf

Marc-André ter Stegen wird im Spiel am Freitagabend erneut im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Klopp hatte den Torhüter vor den abschließenden Partien der Gruppenphase der Nations League zum aktuellen Stammtorwart erklärt. Als Begründung nannte der Bundestrainer die größere Erfahrung von ter Stegen im Vergleich zu den Konkurrenten.

Von den bisher vier Länderspielen unter Klopp hat ter Stegen nur eines von Beginn an bestritten. Dabei handelte es sich um das Spiel in den Niederlanden. Im Hinspiel gegen Griechenland stand der Torhüter nicht in der Startelf, obwohl er auch in diesem Lehrgang eine zentrale Rolle spielt.

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Ter Stegen selbst sieht seine Ernennung zur Nummer eins nicht als Garantie für einen Stammplatz. Nach seiner Einschätzung ist die Position bis zur Europameisterschaft 2028 nicht automatisch vergeben. Der Torhüter muss sich also auch in den kommenden Spielen im Wettbewerb mit seinen Mitbewerbern behaupten.

Klopps Startelf: Schlotterbeck und Tah kehren zurück

Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Jonathan Tah sind nach der aktuellen Planung wieder Teil der Startelf der DFB-Elf. Beide Spieler gehören zum etatmäßigen Stammpersonal und verdrängen damit zwei Akteure, die in den vergangenen Partien eingesetzt wurden. Für die Abwehr bedeutet das eine klare Rückkehr zu den Stammkräften.

Auf der rechten Außenbahn sieht Klopp offenbar keinen Anlass, von einem Spieler abzuweichen, der im Debüt-Lehrgang mit der DFB-Elf überzeugt hat. Die einzige feste Änderung im Vergleich zum letzten Spiel betrifft die linke Seite. Dort wird ein Spieler beginnen, der bereits gegen Griechenland von Beginn an eingesetzt wurde und das Zentrum ordnete.

Im Angriff ist ein Stürmer des FC Arsenal die klare Nummer eins. Der Angreifer hatte Anfang November für seinen Klub das 1:0-Siegtor gegen den FC Liverpool erzielt. Mit dem Rückenwind eines Tabellenführers der Premier League reist er nun zur Nationalmannschaft, wo er als gesetzter Spitze gilt.

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Termine in Belgrad und Berlin im Blick

Das Spiel in Belgrad am 13. November ist der erste Termin einer kurzen, aber intensiven Phase für die DFB-Elf. Drei Tage später steht in Berlin die zweite Partie an, bei der sich die Aufstellung noch verändern kann. Die Entscheidungen der Trainerbank bleiben deshalb bis zum Anpfiff in beiden Spielen flexibel.

Für Fans und Beobachter ist vor allem die Torhüterfrage ein zentrales Thema. Mit ter Stegen als Nummer eins und einer neu geordneten Abwehr um Schlotterbeck und Tah erhält die Mannschaft eine klare Struktur. Ob sich diese Konstellation in beiden Partien bewährt, werden die Ergebnisse gegen Serbien zeigen.