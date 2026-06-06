Bundestrainer Nagelsmann bestätigt Manuel Neuers Comeback für WM-Auftakt gegen Curacao

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Comeback von Manuel Neuer für das erste Gruppenspiel der WM gegen Curacao angekündigt. Der 40-jährige Torhüter wird nach der Ankunft im Teamquartier in Winston-Salem sofort ins Training einsteigen und spielen. Nagelsmann betonte, dass Neuer in bester Fitness sei und mit Drucksituationen umgehen könne.

Nach dem überzeugenden Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Vereinigten Staaten in der Generalprobe für die Weltmeisterschaft hat Bundestrainer Julian Nagelsmann das Comeback von Stammtorhüter Manuel Neuer für das erste Gruppenspiel gegen Curacao angekündigt.

Der 40-jährige Kapitän, der zuletzt im Viertelfinale der Heim-EM 2024 zum Einsatz kam, wird nach seiner Ankunft am Montag im Teamquartier in Winston-Salem ins Mannschaftstraining einsteigen und soll direkt beim Auftaktmatch der WM am 14. Juni gegen Curacao spielen. Nach dem Spiel in den USA, das Deutschland deutlich für sich entschied, äußerte Nagelsmann im Interview mit RTL: "Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen.

" Neuer hatte das Länderspiel gegen Finnland (4:0) noch verpasst, nachdem er zuvor von einer leichten Verletzung genesen war. Der Bundestrainer zeigte sich zuversichtlich über den Fitnesszustand des Routiniers: "Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness.

" Ergänzend betonte Nagelsmann: "Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar.

" Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung Neuers für die Mannschaft, sowohl als erfahrener Leitfigur als auch als sportlicher Garant im Tor. Das erste Spiel der deutschen DFB-Elf in der Gruppe E gegen Curacao wird damit für den langjährigen Bayern-München-Schlüsselspieler zum offiziellen Comeback nach längerer Pause. Gleichzeitig wird die Mannschaft in den verbleibenden Tagen bis zum Turnierstart die letzten Feinabstimmungen vornehmen, wobei Neuer von Beginn an in den Spielbetrieb eingebunden werden soll.

Die Entscheidung für Neuer als Stammtorhüter stand bereits vor dem Sieg gegen die USA fest, nachdem sowohl Marc-André ter Stegen als auch Florian Müller in den vorherigen Testspielen ihre Form unter Beweis gestellt hatten. Nagelsmann setzt jedoch auf die Erfahrung und Autorität des 40-Jährigen, der bereits vier WM-Teilnahmen absolviert hat und 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Die Mannschaft reiste nach dem Spiel in den USA planmäßig nach Winston-Salem, wo das WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft eingerichtet ist.

Dort finden in den kommenden Tagen intensive Trainingseinheiten statt, bevor das erste Gruppenspiel gegen Curacao ansteht. Das Team zeigte sich nach dem Sieg gegen die USA optimistisch und geschlossen, was auch durch die positive EntwicklungNeuers zusätzlich gestärkt wird. Die WM-Generalprobe diente zudem dazu, taktische Varianten zu testen und die Spieler in Bestform zu bringen. Der einstimmige Bericht über die Leistung der Mannschaft fiel positiv aus, wobei besonders die offensive Spielstärke und die defensive Stabilität hervorgehoben wurden.

Mit der Rückkehr von Manuel Neuer erhält die Abwehrreihe nicht nur einen weltklasse Torwart, sondern auch einen wichtigen Kommunikator und Organisator von hinten, der die gesamte Defensive dirigieren kann. Die WM in Katar beginnt für Deutschland am 14. Juni mit dem Spiel gegen Curacao. Es folgen die Partien gegen Spanien (24.

Juni) und Japan (27. Juni). Die Erwartungen an die deutsche Mannschaft sind traditionell hoch, zumal das Team als einer der Titelanwärter gilt. DieNominierung des Kaders durch Bundestrainer Nagelsmann hatte im Vorfeld für einige Diskussionen gesorgt, insbesondere im Hinblick auf die Torhüterposition.

Mit der endgültigen Entscheidung für Neuer als Nummer eins und der geplanten sofortigen Rückkehr ins Spielgeschehen setzt der Trainer ein klares Zeichen für Kontinuität und Erfahrung. Die Spieler des DFB-Teams zeigten sich in den letzten Trainingslagern motiviert und fokussiert, was die Chancen auf einen erfolgreichen Turnierverlauf weiter erhöht. Insgesamt verspricht die Rückkehr von Manuel Neuer eine zusätzliche Stärkung der deutschen Mannschaft, die in der bevorstehenden Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau bestehen will





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