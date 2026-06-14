Bundestrainer Nagelsmann gibt Einblicke vor WM-Auftakt gegen Curacao

Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht auf der Abschluss-PK über die personelle Situation, die Vorbereitung und die Taktik für das erste WM-Spiel gegen Curacao. Er lobt die Fitness des gesamten Kaders, betont die Wichtigkeit des Teamgefühls und analysiert den Außenseiter-Gegner.

Am Sonntag startet die deutsche Nationalmannschaft in die WM. Auf der Abschluss-PK vor dem Spiel gegen Curacao lieferte Bundestrainer Julian Nagelsmann die wichtigsten Infos.

"Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen, er ist fit. Alle sind gesund, keiner hat sich krankgemeldet oder sonst etwas.

""Als Trainer ist entscheidend, was für ein Gefühl die Mannschaft einem gibt und sie haben sehr gut trainiert. Sie machen einen sehr guten Eindruck, auch innerhalb des Teams.

""Wir haben von der Stadt noch nicht viel gesehen, nur einen kurzen Besuch des Stadions. Es ist ein wunderschönes Stadion. Perfekte Temperaturen, wir sind froh, hier spielen zu dürfen.

""Wir beginnen etwas früher, aber das Hotel ist sehr nah am Stadion. Wir haben Polizeieskorte, wir haben keine super weiten Anfahrtszeiten. Die Jungs können so lange schlafen, dass sie ausgeschlafen sind. Wir haben die wichtigsten Sitzungen schon in Winston-Salem gemacht.

Vor der Abfahrt gibt es noch ein paar letzte Worte. Es ist immer angenehm, wenn es etwas früher ist. Dann sind es nicht so lange Tage im Hotel.

""Wir wollen Fußball arbeiten, es geht um Verteidigen als Team und um Angreifen als Team. Es gibt viele Teams bei der WM mit überragenden Spielern, aber wir wollen eines der besten Teams sein mit der besten Verbindung zwischen den Spielern und zum Trainerstab. Wir wollen in allen Momenten des Spiels sehr aktiv sein, in Ballbesitz, aber auch in Kontersituationen und im Pressing.

""Es reicht für die Startelf. Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen, aber die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen und ihm die Zeit geben. Er hat sich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit gesteigert, er macht einen immer besseren Eindruck. Er hatte lange nicht den Rhythmus, aber wir vertrauen ihm total.

Wir müssen ihm die Spielzeit auch geben und die bekommt er morgen.

""Alfred ist sehr wichtig, ich bin sehr froh, dass er wieder im Trainerteam dabei ist. Er war damals schon eine ganz wichtige Stütze und ist es auch jetzt. Er bringt eine Erfahrung als Profi mit, hat eine sehr gute Karriere als Profi gemacht. Und er hat eine Gabe, sich seiner Rolle bewusst zu sein.

""Curacao geht natürlich nicht als Favorit in das Turnier, aber das macht sie gefährlich. Es ist ein bisschen eine Situation wie im, David gegen Goliath. Sie haben eine gute Körperlichkeit, eine Mannschaft, die schon viele Spiele zusammengespielt hat. 90 Prozent des Kaders haben irgendwann in den U-Mannschaften dergespielt, der niederländische Verband ist bekannt für eine gute Ausbildung. Sie können alle was am Ball, haben eine gute Körperlichkeit und können frei von der Seele spielen.

Und das macht sie gefährlich.

""Ich freue mich, dass ich meine erste WM erlebe. Ich habe eher Bock drauf, als dass ich Nervosität verspüre.

""Manu ist ein Weltklasse-Torhüter, er gibt mir immer Tipps auf und neben dem Platz. Er ist sehr wichtig hier für mich und ich bin dankbar für jeden Tipp, den er mir gibt.

" "Felix und ich verstehen uns auf und neben dem Platz top. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen und zu kombinieren. Am meisten Spaß macht es mit ihm, diese TikiTaka-Kombinationen zu machen.





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